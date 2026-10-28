Porzucony rower i buty w lesie pod Garwolinem. Strażnicy leśni znaleźli kompletnie wycieńczonego mężczyznę.

- 26 października, podczas patrolu w ramach akcji „Stroisz 26”, strażnicy leśni z Nadleśnictwa Garwolin zauważyli w lesie porzucony rower, buty i elementy odzieży. Zaniepokojeni nietypową sytuacją postanowili sprawdzić okolicę. Po kilkunastu minutach odnaleźli starszego mężczyznę, leżącego na leśnej drodze. Był przemoczony, wychłodzony i tak osłabiony, że nie mógł samodzielnie się podnieść - informuje Nadleśnictwo Garwolin.

Strażnicy udzielili mężczyźnie pierwszej pomocy, zabezpieczyli przed dalszym wychłodzeniem i nawiązali kontakt z rodziną. Ze względu na trudne warunki terenowe przewieźli mężczyznę samochodem Straży Leśnej w miejsce, gdzie został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego.

Ta historia pokazuje, jak ważne są czujność, empatia i szybka reakcja! Podczas spacerów po lesie zwracajmy uwagę na nietypowe sytuacje. Porzucone przedmioty mogą być sygnałem, że ktoś potrzebuje pomocy. Nie bądźmy obojętni! Jeśli podejrzewamy zagrożenie zdrowia lub życia, dzwońmy pod numer 112. Nasza reakcja może uratować komuś życie.