Siedlce: Osadzeni z Zakładu Karnego robią porządki na terenie cmentarza

W ostatnich dniach osadzeni z siedleckiego zakładu karnego już kilka razy pojawili się na cmentarzu, by uprzątnąć liście i zadbać o porządek przed zbliżającą się uroczystością Wszystkich świętych i Dniem Zadusznym.

-Działanie to stanowi nie tylko formę troski o miejsca pamięci, ale również ważny element oddziaływań resocjalizacyjnych. Wspólna praca uczy szacunku dla zmarłych, pielęgnowania pamięci o przeszłych pokoleniach oraz odpowiedzialności za wspólne dobro. To także okazja do kształtowania empatii, wrażliwości społecznej i postaw prospołecznych. Wymiar społeczny takich inicjatyw polega na budowaniu poczucia przynależności do lokalnej społeczności, rozwijaniu umiejętności współpracy oraz uwrażliwianiu na potrzeby innych. Poprzez konkretne działania osadzeni mają możliwość podejmowania wartościowych aktywności, które sprzyjają zmianie postaw i przygotowują do powrotu do społeczeństwa – informuje Zakład Karny w Siedlcach.

Dbanie o miejsca pamięci to wyraz szacunku, który łączy pokolenia.