„Z głębokich korzeni rodzą się najsilniejsze drzewa”. Siedlecki „Rolnik” świętuje jubileusz 105-lecia istnienia szkoły

– Dzisiaj zaczynamy rok jubileuszowy. Chcemy go zakończyć wielką galą w przyszłym roku, na którą już serdecznie zapraszamy. Natomiast w tym roku, w takim nieco skromniejszym, kameralnym gronie, rozpoczniemy świętowanie. To też dla nas jest taka data graniczna. Wiem, że też wiele osób czeka na zjazd absolwentów. Nie rezygnujemy z niego, chcemy go zrobić w przyszłym roku. Chcemy, żeby żeby społeczność szkolna i osoby, które są z nami, wspierają nas cały czas, też mogły wziąć udział w tym naszym święcie. – powiedziała nam podczas szkolnej uroczystości Agnieszka Affek-Starczewska, dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Siedlcach.

Swoje przemówienie jubileuszowe Dyrektor rozpoczęła od wskazania hasła, które przyświeca uroczystości „Z głębokich korzeni rodzą się najsilniejsze drzewa”. Podkreśliła, że szkoła pod wieloma względami przypomina drzewo. Tak jak ono wymaga pielęgnacji i starań, by mogła się dobrze rozwijać i radzić sobie z burzami.

Po wystąpieniach władz Siedlec, reprezentowanych przez zastępcę prezydenta Dariusza Stopę oraz przewodniczącego rady miasta Roberta Chojeckiego, a także innych zaproszonych gości, przyszedł czas na część artystyczną. Rozpoczęła ją obszerna prezentacja uczniów, poświęcona historii siedleckiego „Rolnika”. Przypomnieli oni, że szkoła powstała w czasach międzywojennych, w październiku 1921 roku. Posiadała wówczas 133 ha ziemi, a jej siedziba mieściła się w budynku obok, w zabytkowym dworze, w którym zlokalizowany jest obecnie siedlecki oddział Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. W czasie swojej 105-letniej historii szkoła przeszła wiele zmian. Obecnie stoi u progu kolejnych. Kadra placówki chciałaby bowiem, by powróciła ona pod nadzór Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Więcej na ten temat opowiedzieli nam nauczyciele i absolwenci, których wypowiedzi można posłuchać w załączonej poniżej relacji audio z jubileuszu.

POSŁUCHAJ krótkiej relacji z jubileuszu ZSP nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach, tzw. Rolnika. Mówi Dariusz Stopa, wiceprezydent Siedlec:

Szkolną uroczystość jubileuszową zakończyły występy muzyczne. Wystąpiły uczennice „Rolnika” z zespołu „The Elements”, a także Zespół Ludowy „Zaliwianie”.

Całej społeczności szkolnej życzymy dużo szczęścia, udanego świętowania i wielu kolejnych lat owocnej działalności oświatowej!