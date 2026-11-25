– O godzinie 10:00 przed kościołem św. Leonarda w Liwie rozlegną się pierwsze sygnały na ligawce. Następnie, o godzinie 11:00, tradycyjne adwentowe melodie zabrzmią z wieży Zamku w Liwie. Serdecznie zapraszam do wspólnego przeżywania tej wyjątkowej chwili i spotkania z tradycją, która od pokoleń rozbrzmiewa w Dolinie Liwca. – zachęca Eliza Czapska, dyrektor Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie.