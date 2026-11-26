– Wczoraj po godzinie 12:00 mieszkanka powiatu węgrowskiego telefonicznie powiadomiła dyżurnego węgrowskiej komendy o tym, że od trzech dni nie ma kontaktu z 28-letnim synem. Zgłaszająca wiedziała jedynie, że wyjechał on gdzieś wspólnie z kolegą, jednak nie znała kierunku ani celu ich podróży. Natychmiast po przyjęciu zgłoszenia funkcjonariusze rozpoczęli działania poszukiwawcze, w które zaangażowali się również członkowie rodzin. I to oni około godziny 14:40 w lesie w miejscowości Słuchocin odnaleźli pojazd, w którym znajdowały się ciała mężczyzn w wieku 28 i 35 lat. Przyczyna ich zgonu w tej chwili nie jest znana. – informuje st. asp. Monika Księżopolska z Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie.