Informację o śmiertelnym wypadku na trasie A2 potwierdziła węgrowska policja. Jak informuje st. asp. Monika Księżopolska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie, na autostradzie nadal występują duże utrudnienia w ruchu. Droga jest tymczasowo zablokowana. Objazd wyznaczono starą trasą, przez DK nr 92.

Z docierających do nas z nieoficjalnych źródeł informacji wynika, że w wypadku poszkodowana została także druga osoba. To kobieta kierująca pojazdem, pod kołami którego zginął pieszy. Została przewieziona do szpitala.

Na miejscu pracują służby pod nadzorem prokuratora, które ustalają szczegółowe okoliczności tragicznego zdarzenia. Utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin.