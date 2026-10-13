Noc Bibliotek w Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach już 16 października. Sprawdź program!

– Będzie twórczo, będzie aktywnie, będzie ciekawie! Noc Bibliotek to ogólnopolska akcja promująca czytanie, zachęcająca do odkrywania bibliotek na nowo. Tego wieczoru będzie można przekonać się, że biblioteka to nie tylko miejsce pełne książek, ale że przede wszystkim jest to też miejsce spotkań, inspiracji, wspólnego działania i oczywiście dobrej zabawy. Zapraszamy więc dzieci, młodzież, rodziców i wszystkich miłośników książek do wspólnego spędzenia z nami tego wyjątkowego wieczoru. Przygotowaliśmy bogaty program! – zapowiada Katarzyna Czarnocka-Pasztor z Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach.