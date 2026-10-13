Siedlecki Helios zaprasza 18 października na Filmowe Poranki z serią „Bob Budowniczy, cz. 5”

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-10-13 14:04

Cykl „Helios dla Dzieci” to popularne animacje, konkursy z super nagrodami, ciekawe bajki dla dzieci oraz kino dla całej rodziny! Podczas najbliższego spotkania w ramach cyklu, w niedzielę 18 października o godzinie 10:30, będzie można obejrzeć serię „Bob Budowniczy, cz. 5”.

Dzieci w kinie Helios przed barem. O Filmowych Porankach z Bobem Budowniczym przeczytasz na Eska Siedlce.
Autor: Helios Siedlce/ Materiały prasowe

Cykl Filmowych Poranków w Kinie Helios odbywa się w co drugą niedzielę zawsze o godzinie 10:30. Przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 lat w towarzystwie opiekunów. Każde spotkanie rozpoczyna się kilkunastominutowymi konkursami z atrakcyjnymi nagrodami. W niedzielę 18 października o godzinie 10:30 będzie można zobaczyć serię „Bob Budowniczy, cz. 5”, a w jej ramach zestaw bajek:

  • Wiadomość z kosmosu,
  • Plakietki Boba,
  • Jabłka wszędzie,
  • Strażnik bezpieczeństwa – Spychacz,
  • Plany w gruzach.
Bob Budowniczy
Autor: Helios Siedlce/ Facebook

– Każdy z Was może wziąć udział w naszej zabawie: Łamigłówki HelioSówki! W ramach, których będziemy rozwiązywać zagadki, poznawać ciekawostki i brać udział w interesujących konkursach. Zadania, które przed nami stoją, wymagają spostrzegawczości, refleksu, sprawności, a przede wszystkim dużo dobrych chęci! Czas trwania pokazów: 55 minut. – zapowiada Aleksandra Gołoś, kierownik kina Helios Siedlce.

Bob Budowniczy to animowany serial dla dzieci. Główne postacie serialu to Bob Budowniczy oraz jego przyjaciele. Bohaterowie: ludzie i maszyny – darzą się wzajemnym szacunkiem udowadniając, że współpraca i pozytywne podejście pozwalają rozwiązać każdy problem!

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