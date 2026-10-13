Siedlecki Helios zaprasza 18 października na Filmowe Poranki z serią „Bob Budowniczy, cz. 5”

Cykl Filmowych Poranków w Kinie Helios odbywa się w co drugą niedzielę zawsze o godzinie 10:30. Przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 lat w towarzystwie opiekunów. Każde spotkanie rozpoczyna się kilkunastominutowymi konkursami z atrakcyjnymi nagrodami. W niedzielę 18 października o godzinie 10:30 będzie można zobaczyć serię „Bob Budowniczy, cz. 5”, a w jej ramach zestaw bajek:

Wiadomość z kosmosu,

Plakietki Boba,

Jabłka wszędzie,

Strażnik bezpieczeństwa – Spychacz,

Plany w gruzach.

Autor: Helios Siedlce/ Facebook

– Każdy z Was może wziąć udział w naszej zabawie: Łamigłówki HelioSówki! W ramach, których będziemy rozwiązywać zagadki, poznawać ciekawostki i brać udział w interesujących konkursach. Zadania, które przed nami stoją, wymagają spostrzegawczości, refleksu, sprawności, a przede wszystkim dużo dobrych chęci! Czas trwania pokazów: 55 minut. – zapowiada Aleksandra Gołoś, kierownik kina Helios Siedlce.

Bob Budowniczy to animowany serial dla dzieci. Główne postacie serialu to Bob Budowniczy oraz jego przyjaciele. Bohaterowie: ludzie i maszyny – darzą się wzajemnym szacunkiem udowadniając, że współpraca i pozytywne podejście pozwalają rozwiązać każdy problem!