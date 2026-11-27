26 listopada po godzinie 14.00 do Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie wpłynęło zgłoszenie od pracownicy sklepu odzieżowego znajdującego się w budynku dworca PKS. Kobieta poinformowała, że w sklepie przebywa mężczyzna, którego rozpoznała jako osobę, która dzień wcześniej rozpyliła substancję o bardzo nieprzyjemnym zapachu na znajdujący się w placówce towar.

Funkcjonariusze Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego zastali na miejscu 17-latka. Nieletni miał przy sobie niewielką strzykawkę zawierającą śladowe ilości cieczy o silnej woni. Wezwani na miejsce strażacy Państwowej Straży Pożarnej wstępnie ustalili, że była to substancja wykorzystywana do odstraszania zwierząt.

- Młody mężczyzna przyznał się do rozpylenia substancji w sklepie. Jak wyjaśnił, jego zachowanie było związane z wyzwaniem polegającym na sprawdzeniu, kto dłużej wytrzyma w bardzo nieprzyjemnym zapachu. Twierdził, że sklep został wybrany przypadkowo. Oświadczył również, że substancję odebrał wcześniej z paczkomatu i wiedział jedynie, że służy ona do odstraszania zwierząt. Matka 17-latka zobowiązała się do pokrycia kosztów związanych z usunięciem skutków zdarzenia. Policjanci wszczęli wobec młodego mieszkańca powiatu postępowanie o wykroczenie, dotyczące zakłócenia spokoju i porządku publicznego – informuje kom. Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.

Policja przypomina, że udział w tzw. „challenge'ach” oraz innych niebezpiecznych wyzwaniach może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych. Pozornie niewinny żart lub chęć zdobycia uznania wśród rówieśników nie zwalniają z odpowiedzialności za własne zachowanie.