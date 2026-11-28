– Dzisiaj, przed godziną 18:00, dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach otrzymał zgłoszenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego, dotyczące mężczyzny, który miał poruszać się po terenie centrum handlowego w Siedlcach, mając za paskiem przedmiot przypominający broń. Na miejsce niezwłocznie skierowano policjantów. Po przybyciu funkcjonariusze zastali pracowników ochrony, którzy wcześniej obezwładnili mężczyznę. – poinformowała nas kom. Ewelina Radomyska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Po upewnieniu się, że zatrzymany przez ochroniarzy mężczyzna nie stwarza już zagrożenia, policjanci wylegitymowali go. Okazało się, że to obcokrajowiec. Co więcej, mężczyzna był też pijany.

– Był to 23-letni obywatel Ukrainy. Przy mężczyźnie ujawniono przedmiot przypominający broń, który nie jest bronią palną. To, jakiego rodzaju jest to urządzenie, będzie wyjaśniane. Mężczyzna został zatrzymany. W trakcie przeprowadzonych czynności ustalono, że znajduje się on pod znacznym działaniem alkoholu – badanie wykazało ponad 2,5 promila alkoholu w jego organizmie. Z uwagi na jego stan został osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Po wytrzeźwieniu z mężczyzną zostaną przeprowadzone dalsze czynności procesowe, które pozwolą na dokładne wyjaśnienie okoliczności tego zdarzenia. – wyjaśnia kom. Ewelina Radomyska.

Ochrona obiektu i lokalna policja zadziałały szybko i sprawnie. W Galerii Siedlce nikomu nie stała się krzywda. Lokalne służby uspokajają, że – na szczęście – tym razem nie było zagrożenia. Wydarzenie wywołało jednak sporą panikę. Przed zbliżającymi się mikołajkami i świętami wielu Siedlczan i mieszkańców regionu robi zakupy w centrum miasta i w galerii handlowej. Po tragicznym zdarzeniu na rynku Krakowie, wiele osób boi się, że w miejscu publicznym znów może dojść do jakiegoś ataku.