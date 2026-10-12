Ponad 21,6 mln zł z UE na rewitalizację zabytkowych budynków i parku przy szpitalu w Rudce

Dwa projekty i historia szpitala

Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. otrzyma unijne dofinansowanie na dwa różne projekty, które będą realizowane na terenie Ośrodka Kompleksowej Rehabilitacji im. dra Teodora Dunina w Rudce. Pierwszy nosi tytuł „Rewitalizacja zabytkowych obiektów w Ośrodku Kompleksowej Rehabilitacji w Rudce”, a drugi „Rewitalizacja obiektów i zabytkowego parku w Rudce wraz z nadaniem im nowych funkcji społecznych”.

Jak podkreśla Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego, dawny szpital w Rudce to miejsce o wyjątkowej historii i położeniu: – Od lat konsekwentnie je modernizujemy. Trzy lata temu wyremontowaliśmy budynki dawnego szpitala, gdzie powstał Ośrodek Kompleksowej Rehabilitacji. Teraz przyszedł czas na kolejne obiekty: Kotłownię, Lodownię oraz zespół sanatoryjno-parkowy. Park odzyska swój historyczny charakter, a pacjenci zyskają nowe miejsca do wypoczynku.

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Historia szpitala w Rudce sięga 1908 r. Otwarto wtedy pierwsze skrzydło Sanatorium dla Piersiowo Chorych. Był to jeden z najnowocześniejszych budynków szpitalnych w dawnym Królestwie Polskim. Architektura budynku, nawiązująca do wzorców Europy Zachodniej, zastosowane rozwiązania technologiczne czy najnowocześniejsze na tamte czasy wyposażenie – to wszystko robiło ogromne wrażenie. Od tego czasu wiele się jednak zmieniło. Pojawiły się nowe potrzeby i nowoczesne rozwiązania, a budynki, mimo prowadzonych doraźnych remontów, uległy naturalnemu zużyciu wynikającemu z upływu lat.

Zabytkowe budynki Lodowni i Kotłowni zostaną zmodernizowane

Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o. o. otrzyma ponad 11,6 mln zł unijnego dofinansowania na rewitalizację dwóch zabytkowych budynków: Kotłowni i Lodowni. Budynek Kotłowni przejdzie modernizację i zostanie przystosowany do prowadzenia działalności społecznej, edukacyjnej i administracyjnej. Z kolei Lodownia stanie się miejscem relaksu i regeneracji psychofizycznej, wykorzystującym terapię światłem i dźwiękiem.

Dzięki likwidacji barier architektonicznych obiekty będą dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Zagospodarowane zostanie także otoczenie wokół obiektów. Posadzone będą drzewa, zamontowane tablice informacyjne czy gabloty edukacyjne. Projekt będzie realizowany do 2028 r., a jego całkowita wartość to blisko 39,7 mln zł.

Tytuł projektu: Rewitalizacja zabytkowych obiektów w Ośrodku Kompleksowej Rehabilitacji w Rudce

Beneficjent: Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 39 696 480,42 zł

Dofinansowanie: 19 803 637,51 zł

Dofinansowanie z UE: 11 649 198,55 zł

Budżet państwa: 8 154 438,96 zł

Działanie: 9.2. Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie

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Rewitalizacja zabytkowego zespołu sanatoryjno-parkowego w Rudce

Kolejnym projektem realizowanym przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. będzie kompleksowa rewaloryzacja zabytkowego zespołu sanatoryjno-parkowego w Rudce. Obejmie ona m.in. Dom Dyrektora, zabytkowe leżalnie oraz park krajobrazowy.

Dom Dyrektora zostanie odrestaurowany i dostosowany do nowych funkcji społecznych i edukacyjnych, a zabytkowe leżalnie odzyskają swój historyczny charakter oraz funkcje rekreacyjno-zdrowotne. Rewitalizacja parku przewiduje natomiast odtworzenie historycznego układu kompozycyjnego, budowę ścieżek spacerowych, zdrowotnych i edukacyjnych, montaż elementów małej architektury oraz nowe nasadzenia zieleni. Zastosowane zostaną również rozwiązania proekologiczne, takie jak energooszczędne oświetlenie czy elementy zielono-niebieskiej infrastruktury. Wartość projektu przekracza 20 mln zł, z czego ponad 10 mln zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Tytuł projektu: Rewitalizacja obiektów i zabytkowego parku w Rudce wraz z nadaniem im nowych funkcji społecznych

Beneficjent: Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 20 061 695,01 zł

Dofinansowanie: 17 052 440,71 zł

Dofinansowanie z UE: 10 030 847,50 zł

Budżet państwa: 7 021 593,21 zł

Działanie: 9.2. Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie

Źródło: inf. pras. UMWM