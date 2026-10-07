Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie z wyróżnieniem w konkursie „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”

Uroczysta gala konkursowa

Jubileuszowa edycja konkursu cieszyła się dużym zainteresowaniem. Do sześciu kategorii zgłoszono 123 projekty, spośród których kapituła przyznała 24 nagrody i 22 wyróżnienia.

Uroczysta gala podsumowująca tegoroczną edycję konkursu odbyła się 1 października 2026 roku w Hotelu Skansen na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. W wydarzeniu uczestniczyła reprezentacja Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie: dyrektor Eliza Czapska oraz Aneta Tempczyk i Milena Laskowska.

W gali uczestniczyli przedstawiciele władz województwa oraz instytucji kultury, w tym Bożena Żelazowska, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, oraz Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego i przewodniczący Kapituły Konkursowej.

Wyróżnienie dla festiwalu w Liwie

Wyróżnienie w kategorii otwartej otrzymał IV Festiwal Kulinarny „W Zamkowej Kuchni na Szlaku Książąt Mazowieckich”. Wydarzenie połączyło historię, dziedzictwo kulinarne i kulturę regionu, przyciągając tysiące odwiedzających.

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– Za jego przygotowanie składamy podziękowania Lokalnej Grupie Działania „Bądźmy Razem”, partnerowi festiwalu, a także Łukaszowi Modelskiemu, kuratorowi wydarzenia. Podziękowania kierujemy również do prelegentów, wystawców, Kół Gospodyń Wiejskich, rekonstruktorów oraz wszystkich osób i instytucji zaangażowanych w organizację festiwalu. – mówi dyrektor Eliza Czapska. – Wyróżnienie w jubileuszowej edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” jest ważnym docenieniem pracy całego zespołu oraz wszystkich osób, które współtworzyły festiwal na Zamku w Liwie. – dodaje.

Edycja festiwalu z 2025 roku została poświęcona dwóm ważnym rocznicom: 500-leciu hołdu pruskiego oraz 200. rocznicy powstania rękopiśmiennej książki kucharskiej Marcjanny Oborskiej z Proszewa. Program obejmował m.in. spotkania z badaczami historii kuchni, pokazy i degustacje potraw historycznych, a także targ produktów regionalnych i rzemieślniczej żywności z Mazowsza i Podlasia. Wśród zaproszonych ekspertów znaleźli się m.in. prof. Jarosław Dumanowski, prof. Hanna Krajewska oraz Łukasz Modelski.

Źródło: inf. pras. Zamek w Liwie