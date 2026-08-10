Rycerze i księżniczki ponownie na Zamku w Liwie. Zobacz zdjęcia!

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-08-10 9:33

Szczęk stali, tętent końskich kopyt, powiewające chorągwie i walki rycerskie – 8 sierpnia Zamek w Liwie ponownie stał się miejscem niezwykłej podróży do świata średniowiecza. W Liwie odbył się XXIII Turniej Rycerski o Pierścień Księżnej Anny, jedno z największych wydarzeń historycznych na Mazowszu, które od lat przyciąga miłośników historii.

Na uczestników czekał bogaty program pełen emocjonujących zmagań, historycznych inscenizacji i atrakcji dla całych rodzin. Przez cały dzień można było śledzić rywalizację najlepszych rekonstruktorów z całej Polski, którzy zmierzyli się w wymagających konkurencjach turniejowych. W programie znalazły się m.in. Turniej Fechtmistrza Liwskiego (1 vs 1), turniej łuczniczy oraz efektowne walki drużynowe „dwójek”, podczas których liczyła się będą nie tylko siła i umiejętności, ale również taktyka oraz współpraca.

Na miłośników historycznych widowisk czekały również pokazy walk ciężkozbrojnych, prezentacje ptaków drapieżnych oraz występy Zespołu Tańca Dawnego Belriguardo. Na zamkowych błoniach odbyły się widowiskowe pokazy rycerstwa konnego w wykonaniu Drużyny Xiążęcej, oraz Bitwa o Zamek – dynamiczna inscenizacja walk o twierdzę, która od lat stanowi jeden z najbardziej wyczekiwanych punktów programu.

Niepowtarzalny klimat wydarzenia dopełnił koncert muzyki dawnej zespołu VIATORES oraz pokaz Teatru Ognia BOHEMA.

FOTO: Chomej Lab/ FB Zamek w Liwie

Dwaj rycerze w pełnych zbrojach walczą w zwarciu na tle tłumu widzów. O turnieju w Liwie przeczytasz na Eska Siedlce.
Galeria zdjęć 30
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turniej rycerski
Zamek w Liwie
Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie