Rycerze i księżniczki ponownie na Zamku w Liwie. Zobacz zdjęcia!

Na uczestników czekał bogaty program pełen emocjonujących zmagań, historycznych inscenizacji i atrakcji dla całych rodzin. Przez cały dzień można było śledzić rywalizację najlepszych rekonstruktorów z całej Polski, którzy zmierzyli się w wymagających konkurencjach turniejowych. W programie znalazły się m.in. Turniej Fechtmistrza Liwskiego (1 vs 1), turniej łuczniczy oraz efektowne walki drużynowe „dwójek”, podczas których liczyła się będą nie tylko siła i umiejętności, ale również taktyka oraz współpraca.

Na miłośników historycznych widowisk czekały również pokazy walk ciężkozbrojnych, prezentacje ptaków drapieżnych oraz występy Zespołu Tańca Dawnego Belriguardo. Na zamkowych błoniach odbyły się widowiskowe pokazy rycerstwa konnego w wykonaniu Drużyny Xiążęcej, oraz Bitwa o Zamek – dynamiczna inscenizacja walk o twierdzę, która od lat stanowi jeden z najbardziej wyczekiwanych punktów programu.

Niepowtarzalny klimat wydarzenia dopełnił koncert muzyki dawnej zespołu VIATORES oraz pokaz Teatru Ognia BOHEMA.

FOTO: Chomej Lab/ FB Zamek w Liwie