Siedlce: Brud i smród w tunelu pod torami. Mieszkańcy nie kryją oburzenia!

Ściany budowli zostały pomazane przez grafficiarzy, na schodach leżą niedopałki papierosów, a winda jest brudna. Tuż przy wejściu do tunelu przebywa grupa osób w kryzysie bezdomności, która załatwia tam swoje potrzeby fizjologiczne.

- W tunelu na Kilińskiego w Siedlcach mamy brud, smród i ubóstwo. Tam chyba nikt a nikt nie sprząta, brudno jak nie wiem, połamane płyty, obszczane i obrzygane schody... plus pomazane ściany. A dzień w dzień przewijają się tam setki, jak nie tysiące ludzi – napisała w wiadomości do naszej redakcji słuchacz.

Postanowiliśmy sprawdzić jak wygląda sytuacja na miejscu i zapytać mieszkańców miasta co sądzą o aktualnym stanie tunelu i jego sąsiedztwa.

- Przy wejściu do tunelu przebywa grupa osób w kryzysie bezdomności, często te osoby są pod wpływem alkoholu i załatwiają tu swoje potrzeby fizjologiczne. Przy wejściu do tunelu po prostu strasznie śmierdzi, a ja nie czuję się bezpieczna – mówi nam jedna z mieszkanek miasta.

Inni mieszkańcy zwracają uwagę na to, że tunel jest inwestycją dość nową, a został już mocno zdewastowany. Na ścianach pojawiły się liczne bazgroły, są również uszkodzenia na ścianach. Siedlczanie zwracają również uwagę na fakt, że bardzo zaniedbana i brudna jest winda od strony ul. Kilińskiego.

O komentarz do sytuacji poprosiliśmy władze miasta.

- Zachęcam do tego, żeby bezpośrednio do nas zgłaszać takie sytuacje. Ja nie kojarzę, żeby takie zgłoszenie było. Uczulę nasze służby, Straż Miejską, żeby po prostu sprawdziła ten obiekt w jakim jest stanie, kto tam przebywa, czy faktycznie są tam osoby w kryzysie bezdomności – zapowiada Tomasz Hapunowicz , prezydent Siedlec.

W naszej galerii możecie obejrzeć jak aktualnie wygląda tunel i jego sąsiedztwo.