Turniej Rycerski na zamku w Liwie już w sobotę. Mamy program!

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-08-05 9:30

Szczęk stali, tętent końskich kopyt, powiewające chorągwie i walki rycerskie – już 8 sierpnia Zamek w Liwie ponownie stanie się miejscem niezwykłej podróży do świata średniowiecza. Przed nami XXIII Turniej Rycerski o Pierścień Księżnej Anny, jedno z największych wydarzeń historycznych na Mazowszu, które od lat przyciąga miłośników historii.

Zamek w Liwie nad rzeką Liwiec. O zbliżającym się turnieju rycerskim przeczytasz w serwisie Eska Siedlce.
Autor: Zamek w Liwie/ Facebook

Na uczestników czeka bogaty program pełen emocjonujących zmagań, historycznych inscenizacji i atrakcji dla całych rodzin. Przez cały dzień będzie można śledzić rywalizację najlepszych rekonstruktorów z całej Polski, którzy zmierzą się w wymagających konkurencjach turniejowych. W programie znalazły się m.in. Turniej Fechtmistrza Liwskiego (1 vs 1), turniej łuczniczy oraz efektowne walki drużynowe „dwójek”, podczas których liczyć się będą nie tylko siła i umiejętności, ale również taktyka oraz współpraca.

Na miłośników historycznych widowisk czekają również pokazy walk ciężkozbrojnych, prezentacje ptaków drapieżnych oraz występy Zespołu Tańca Dawnego Belriguardo, który zabierze publiczność w świat średniowiecznych i renesansowych dworów. Artyści zaprezentują dawne tańce i spektakl teatralny.

Wieczorna część wydarzenia dostarczy publiczności największych emocji. Na zamkowych błoniach odbędą się widowiskowe pokazy rycerstwa konnego w wykonaniu Drużyny Xiążęcej, a następnie rozpocznie się Bitwa o Zamek – dynamiczna inscenizacja walk o twierdzę, która od lat stanowi jeden z najbardziej wyczekiwanych punktów programu.

O godzinie 18:45 nastąpi uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom wszystkich konkurencji turniejowych, a wieczór zwieńczy Gala Zawodowych Walk Rycerskich, podczas której najlepsi zawodnicy w Polsce zmierzą się w formule pełnokontaktowej, prezentując najwyższy poziom współczesnego sportu rycerskiego.

Niepowtarzalny klimat wydarzenia dopełni koncert muzyki dawnej zespołu VIATORES, a po zmroku dla publiczności odbędzie się widowiskowy pokaz Teatru Ognia BOHEMA.

Patronat honorowy: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Magdalena Krucz oraz Prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Izabela Stelmańska.

PROGRAM XXIII TURNIEJU RYCERSKIEGO NA ZAMKU W LIWIE - 8 sierpnia 2026 r.

  • 11.00 Rozpoczęcie turnieju11.30 Turniej Fechtmistrza Liwskiego 1vs1 (broń dowolna)
  • 12.00 Turniej Łuczniczy
  • 12.30 Pokazy ptaków drapieżnych
  • 13.00 Pokazy tańca dawnego - Berliguardo
  • 13.30 Walki turniejowe "dwójek" 2vs2
  • 14.00 Warsztaty taneczne - Berliguardo
  • 14.30 Pokaz walk ciężkozbrojnych
  • 15.00 Finały Fechmistrza Liwskiego
  • 15.30 Średniowieczny spektakl teatralny - Berliguardo
  • 16:00 Pokazy ptaków drapieżnych
  • 16.30 Turniej dzieci z publiczności
  • 17.00 Pokaz Historycznej Żonglerki Flagami - Berliguardo
  • 17.30 "To właśnie średniowiecze" Pokazy rycerstwa konnego Drużyna Xiążeca
  • 18:45 Wręczenie nagród laureatom konkurencji turniejowych
  • 19.00 Bitwa o Zamek
  • 20.00 Koncert muzyki dawnej – zespół VIATORES
  • 20.30 Gala Zawodowych Walk Rycerskich - pełnokontaktowe walki najlepszych zawodników w Polsce
  • 22.00 Teatr Ognia BOHEMA
Turniej Rycerski w Liwie 2026
Autor: Zamek w Liwie/ Materiały prasowe
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