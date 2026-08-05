Jeden jechał wężykiem, drugi zderzył się z rowerzystą. Dwaj pijani kierowcy zatrzymani przez siedleckich policjantów!

4 sierpnia siedleccy policjanci interweniowali wobec dwóch kierujących znajdujących się w stanie nietrzeźwości, którzy doprowadzili do zdarzeń drogowych.

- Do pierwszego zdarzenia doszło w Nowych Iganiach. Świadek zauważył kierującego motorowerem, którego tor jazdy wskazywał, że może znajdować się pod wpływem alkoholu. Mężczyzna poruszał się od lewej do prawej strony jezdni, a po chwili utracił panowanie nad pojazdem i zjechał do przydrożnego rowu. Świadek natychmiast powiadomił służby i pozostał na miejscu do czasu ich przyjazdu. Policjanci ustalili, że motorowerem kierował 60-letni mieszkaniec Siedlec. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał on blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie. Na szczęście mężczyzna nie odniósł poważnych obrażeń. Motorower został przekazany osobie wskazanej, natomiast kierujący odpowie za swoje zachowanie przed sądem – informuje kom. Ewelina Radomyska z komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Do drugiego zdarzenia doszło tego samego dnia około godziny 17.00

- W miejscowości Lipiny w gminie Zbuczyn, na drodze serwisowej wzdłuż autostrady A2. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 29-letni mieszkaniec gminy Mordy, kierując samochodem marki Citroën, na łuku drogi z nieustalonych przyczyn utracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z rowerzystą. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że kierujący Citroënem miał 0,6 promila alkoholu w organizmie. Poszkodowany rowerzysta z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Na szczęście jego obrażenia nie zagrażają życiu. Policjanci zatrzymali kierującemu elektroniczne prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny pojazdu. Po wykonaniu niezbędnych czynności mężczyzna został zwolniony i również odpowie przed sądem – wyjaśnia kom. Ewelina Radomyska .

Zgodnie z art. 178a § 1 Kodeksu karnego, osoba, która prowadzi pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości, podlega karze do 3 lat pozbawienia wolności.

Ponadto sąd obligatoryjnie orzeka:

zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat,

świadczenie pieniężne w wysokości co najmniej 5 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

W przypadku kierowców, którzy spowodują wypadek będąc pod wpływem alkoholu lub ponownie kierują pojazdem w stanie nietrzeźwości, przepisy przewidują znacznie surowsze konsekwencje, w tym wieloletnie kary pozbawienia wolności oraz możliwość przepadku pojazdu lub jego równowartości w przypadkach określonych przepisami prawa.