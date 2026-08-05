Jeden jechał wężykiem, drugi zderzył się z rowerzystą. Dwaj pijani kierowcy zatrzymani przez siedleckich policjantów!

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-08-05 14:26

Alkohol i kierownica to połączenie, które niezmiennie stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa na drogach. Na terenie powiatu siedleckiego policjanci zatrzymali dwóch kierujących znajdujących się pod wpływem alkoholu.

Włączony niebieski kogut na dachu radiowozu. O zatrzymaniu pijanych kierowców przeczytasz na Eska Siedlce.
Autor: CC / Licencja Creative Commons / Zdjęcie poglądowe/ Pixabay.com Straszny wypadek o poranku. Młody mężczyzna zginął na chodniku. Kierowca kompletnie pijany

4 sierpnia siedleccy policjanci interweniowali wobec dwóch kierujących znajdujących się w stanie nietrzeźwości, którzy doprowadzili do zdarzeń drogowych.

- Do pierwszego zdarzenia doszło w Nowych Iganiach. Świadek zauważył kierującego motorowerem, którego tor jazdy wskazywał, że może znajdować się pod wpływem alkoholu. Mężczyzna poruszał się od lewej do prawej strony jezdni, a po chwili utracił panowanie nad pojazdem i zjechał do przydrożnego rowu. Świadek natychmiast powiadomił służby i pozostał na miejscu do czasu ich przyjazdu. Policjanci ustalili, że motorowerem kierował 60-letni mieszkaniec Siedlec. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał on blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie. Na szczęście mężczyzna nie odniósł poważnych obrażeń. Motorower został przekazany osobie wskazanej, natomiast kierujący odpowie za swoje zachowanie przed sądem – informuje kom. Ewelina Radomyska z komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Do drugiego zdarzenia doszło tego samego dnia około godziny 17.00

- W miejscowości Lipiny w gminie Zbuczyn, na drodze serwisowej wzdłuż autostrady A2. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 29-letni mieszkaniec gminy Mordy, kierując samochodem marki Citroën, na łuku drogi z nieustalonych przyczyn utracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z rowerzystą. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że kierujący Citroënem miał 0,6 promila alkoholu w organizmie. Poszkodowany rowerzysta z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Na szczęście jego obrażenia nie zagrażają życiu. Policjanci zatrzymali kierującemu elektroniczne prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny pojazdu. Po wykonaniu niezbędnych czynności mężczyzna został zwolniony i również odpowie przed sądem – wyjaśnia kom. Ewelina Radomyska .

Zgodnie z art. 178a § 1 Kodeksu karnego, osoba, która prowadzi pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości, podlega karze do 3 lat pozbawienia wolności.

Ponadto sąd obligatoryjnie orzeka:

  • zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat,
  • świadczenie pieniężne w wysokości co najmniej 5 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

W przypadku kierowców, którzy spowodują wypadek będąc pod wpływem alkoholu lub ponownie kierują pojazdem w stanie nietrzeźwości, przepisy przewidują znacznie surowsze konsekwencje, w tym wieloletnie kary pozbawienia wolności oraz możliwość przepadku pojazdu lub jego równowartości w przypadkach określonych przepisami prawa.

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