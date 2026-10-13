Policjanci przeszkolili dyrektorów i nauczycieli z Siedlec i powiatu siedleckiego w zakresie odpowiedniego reagowania na niebezpieczne sytuacje w szkołach

Jak zabezpieczyć szkołę i współpracować z policją

Spotkanie szkoleniowe, które odbyło się w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach, zorganizowała Komenda Miejska Policji we współpracy z Urzędem Miasta Siedlce oraz Marcinem Lazurkiem z Kravmaga Siedlce.

– Ostatnie wydarzenia zarówno w kraju, jak i w naszym regionie, a szczególnie na Mazowszu, pokazują, jak ważne jest przygotowanie szkół, uczniów, nauczycieli i całej społeczności szkolnej do tego, żeby umieć zachować się w sytuacjach kryzysowych. Dlatego dzisiejsze szkolenie, poświęcone procedurom postępowania w sytuacjach zagrożenia w placówkach oświatowych, ma bardzo duże znaczenie. To nie jest tylko kwestia poznania dokumentów i przepisów. Chodzi przede wszystkim o praktyczne przygotowanie dyrektorów, nauczycieli, pedagogów, psychologów i pozostałych pracowników szkół do podejmowania właściwych decyzji w sytuacjach, w których liczą się sekundy. Ponieważ wtedy musimy wiedzieć, jak reagować, jak współpracować ze służbami i jak chronić uczniów, nie narażając przy tym kolejnych osób na niebezpieczeństwo. – podkreślała kom. Ewelina Radomyska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

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Najpierw uczestnicy szkolenia mogli posłuchać o tym, w jaki sposób można zadbać o zabezpieczenie całej szkoły. Podkom. Barbara Jastrzębska i asp. Małgorzata Mazurek-Pawlik z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach omówiły m.in. procedury, które obowiązują w sytuacji zagrożenia czy zasady współpracy z przedstawicielami służb. Następnie głos zabrał st. sierż Karol Sosna z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego siedleckiej komendy, który omówił wyposażenie i zakres działania policjantów, należących do Nieetatowej Grupy Realizacyjnej w Komendzie Miejskiej Policji w Siedlcach. Wyjaśnił też, jak należy się zachować, gdy pojawi się zagrożenie.

Co robić w sytuacji zagrożenia – wskazówki praktyczne

W części praktycznej spotkania, którą poprowadził instruktor z Kravmaga Siedlce, można było zobaczyć na zaprezentowanym przykładzie, w jaki sposób należy zadbać o zachowanie odpowiedniego dystansu od napastnika, w szczególności gdy dojdzie do sytuacji zagrożenia z użyciem ostrego narzędzia, takiego jak np. nóż.

– Jeżeli napastnik jest agresywny, dobywa nóż z zamiarem uszkodzenia ciała, tzn. chce kogoś skrzywdzić, to wiadomo, że musimy reagować w odpowiedni sposób do sytuacji. – powiedział nam instruktor Marcin Lazurek.

Zaznaczył jednak, że osoba zaatakowana przede wszystkim powinna zadbać o zwiększenie odległości od napastnika. Ułatwi jej to uchronienie się przed agresorem. Może też umożliwić wezwanie pomocy. W sytuacji takiego ataku należy bowiem przede wszystkim zadbać o ratowanie życia i zdrowia, a także o jak najszybsze wezwanie odpowiednich służb.