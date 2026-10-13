Na terenie ZSZ nr 2 w Mińsku Mazowieckim mogła zostać rozpylona nieznana substancja. Szkoła została ewakuowana, a 14 osób wymagało pomocy medycznej

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-10-13 17:08

We wtorek, 13 października, na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim, tzw. „Mechaniku”, doszło do niebezpiecznej sytuacji. Wezwane na miejsce służby sprawdzają, czy nie została tam rozpylona nieznana substancja. Jak informuje lokalna policja, kilkanaście osób wymagało pomocy medycznej, a jedną przewieziono do szpitala. Na miejscu nadal pracują policjanci i strażacy.

– Informację o zderzeniu otrzymaliśmy 13 października około godziny 14.30. Z przekazanych nam wiadomości wynika, że na terenie jednej ze szkół w Mińsku Mazowieckim mogła zostać rozpylona nieznana substancja. Na tę chwilę nie potwierdzamy, czy rzeczywiście doszło do jej rozpylenia. Policjanci prowadzą czynności, mające na celu dokładne ustalenie przebiegu i okoliczności zderzenia. Ze szkoły ewakuowano 346 osób. 14 z nich wymagało pomocy medycznej, której na miejscu udzielił im Zespół Ratownictwa Medycznego. Jeden z uczniów został przewieziony do szpitala. – poinformowała nas mł. asp. Paula Antolak, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim.

Na miejscu pracują policjanci i strażacy, którzy zabezpieczają teren i wykonują czynności procesowe. Funkcjonariusze przesłuchują obecnie świadków oraz zabezpieczają nagrania z monitoringu. Służby pracują nad wyjaśnieniem przyczyn tego niepokojącego zdarzenia.

Wozy strażackie i karetka przed szkołą w Mińsku Mazowieckim. O ewakuacji uczniów przeczytasz na Eska Siedlce.
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