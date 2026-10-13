Na terenie ZSZ nr 2 w Mińsku Mazowieckim mogła zostać rozpylona nieznana substancja. Szkoła została ewakuowana, a 14 osób wymagało pomocy medycznej

– Informację o zderzeniu otrzymaliśmy 13 października około godziny 14.30. Z przekazanych nam wiadomości wynika, że na terenie jednej ze szkół w Mińsku Mazowieckim mogła zostać rozpylona nieznana substancja. Na tę chwilę nie potwierdzamy, czy rzeczywiście doszło do jej rozpylenia. Policjanci prowadzą czynności, mające na celu dokładne ustalenie przebiegu i okoliczności zderzenia. Ze szkoły ewakuowano 346 osób. 14 z nich wymagało pomocy medycznej, której na miejscu udzielił im Zespół Ratownictwa Medycznego. Jeden z uczniów został przewieziony do szpitala. – poinformowała nas mł. asp. Paula Antolak, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim.

Na miejscu pracują policjanci i strażacy, którzy zabezpieczają teren i wykonują czynności procesowe. Funkcjonariusze przesłuchują obecnie świadków oraz zabezpieczają nagrania z monitoringu. Służby pracują nad wyjaśnieniem przyczyn tego niepokojącego zdarzenia.