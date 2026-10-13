Kto, gdzie i kiedy może skorzystać ze szkolenia?

Szkolenie w ramach IX turnusu dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej realizowane będzie w dniach 16 listopada – 12 grudnia 2026 r. w jednostkach wojskowych na terenie całej Polski. Uczestnikom zapewnione zostaną zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opieka medyczna oraz ubezpieczenie. Udział w szkoleniu mogą wziąć osoby, które ukończyły 18. rok życia i spełniają wymagania określone dla kandydatów do służby wojskowej.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa to propozycja zarówno dla osób planujących związać swoją przyszłość z Wojskiem Polskim, jak i tych, które chcą zdobyć nowe doświadczenia, rozwinąć umiejętności oraz poznać realia wojskowego szkolenia.

Podczas 27-dniowego szkolenia podstawowego ochotnicy poznają zasady funkcjonowania wojska, podstawy taktyki, posługiwania się bronią, udzielania pierwszej pomocy oraz działania w zespole. Intensywne zajęcia praktyczne pozwolą sprawdzić własne możliwości i rozwinąć sprawność fizyczną. Zwieńczeniem szkolenia będzie uroczysta przysięga wojskowa.

Ukończenie szkolenia podstawowego otwiera drogę do dalszej służby w Siłach Zbrojnych RP!

Ochotnicy mogą kontynuować DZSW w ramach trwającego do 11 miesięcy szkolenia specjalistycznego, a następnie ubiegać się o powołanie do zawodowej służby wojskowej. Możliwe jest również podjęcie służby w Wojskach Obrony Terytorialnej lub aktywnej rezerwie.

Ostatni turnus – zgłoszenia już trwają

IX turnus DZSW odbędzie się od 16 listopada do 12 grudnia 2026 r. To ostatnia możliwość rozpoczęcia szkolenia podstawowego w bieżącym roku. Osoby zainteresowane udziałem zachęcamy do wcześniejszego złożenia wniosku i dopełnienia formalności rekrutacyjnych.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji oraz możliwości odbycia szkolenia można uzyskać na portalu rekrutacyjnym Wojska Polskiego www.zostanzolnierzem.pl, w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Siedlcach oraz pod numerami telefonów: 261 351 312 / 261 351 332.

Źródło: inf. pras. kpr. Olga Skrzek, podoficer WCR w Siedlcach