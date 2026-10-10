Suchożebry: BMW wypadło z drogi i stanęło w płomieniach. Kierowca był pijany!

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-10-10 17:31

W sobotę ( 10 października) nad ranem służby postawiło na nogi zgłoszenie dotyczące płonącego samochodu przy DK-63 w Suchożebrach w powiecie siedleckim.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Suchożebrach, na drodze krajowej nr 63. 21-letni mieszkaniec powiatu sokołowskiego, kierując samochodem marki BMW, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. Samochód stanął w płomieniach.

- Na szczęście mężczyzna nie odniósł żadnych obrażeń. Jak się jednak okazało, kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości. Badanie wykazało, że miał w organizmie 2 promile alkoholu. 21-latek został zatrzymany i osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach – informuje kom. Ewelina Radomyska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Policja apeluje o rozsądek i odpowiedzialność na drogach i przypomina, że wsiadanie za kierownicę po alkoholu jest skrajnie nieodpowiedzialne.

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