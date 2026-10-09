Śmiertelny wypadek na A2 w powiecie mińskim. Na miejscu lądował helikopter LPR!

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-10-09 13:40

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w piątek ( 9 października) na 499 km autostrady A2 w powiecie mińskim. Auto osobowe zderzyło się z ciężarówką.

Duże utrudnienia na autostradzie A2 w związku z wypadkiem na wysokości miejscowości Cisie w powiecie mińskim. Ze wstępnych ustaleń wynika, że na jezdni prowadzącej w kierunku Warszawy auto osobowe zderzyło się z ciężarówką. Medycy prowadzili reanimację kierowcy auta osobowego, niestety jego życia nie udało się uratować. Na miejscu pojawiły się radiowozy policji, strażacy, karetki pogotowia i śmigłowiec LPR.

W związku z działaniami ratowniczymi na A2 utworzył się potężny korek. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.

Wkrótce więcej informacji o wypadku.

Zablokowana A2. Osobówka zderzyła się z tirem
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