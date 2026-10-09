Nielegalny hazard w Siedlcach. Policja weszła do dwóch lokali!

-Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, wspólnie z funkcjonariuszami SCS Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie, po raz kolejny podjęli działania przeciwko osobom organizującym nielegalne gry hazardowe. Funkcjonariusze, działając na podstawie postanowienia prokuratora, przeszukali dwa lokale znajdujące się na terenie Siedlec. W wyniku przeprowadzonych czynności znaleźli i zabezpieczyli 12 automatów do gier hazardowych, które mogły służyć do organizowania nielegalnych gier. Oprócz automatów funkcjonariusze zabezpieczyli również ponad 27 tysięcy złotych w gotówce, która może mieć związek z prowadzonym postępowaniem - informuje kom. Ewelina Radomyska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Organizowanie gier hazardowych bez wymaganej koncesji, zezwolenia lub poza miejscami określonymi w przepisach może wiązać się z odpowiedzialnością karną skarbową. Konsekwencje mogą ponieść nie tylko osoby organizujące nielegalne gry, ale również właściciele lub posiadacze automatów znajdujących się w miejscach, w których ich użytkowanie jest niedozwolone. Kara administracyjna za urządzanie gier na automacie z naruszeniem przepisów może wynosić 100 tysięcy złotych od każdego automatu.

Za organizowanie nielegalnych gier hazardowych grozi również odpowiedzialność karna, w tym grzywna oraz kara pozbawienia wolności do 3 lat.