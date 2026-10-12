Na A2 w końcu jest nowe oznakowanie zjazdu na Mińsk Mazowiecki

- Przy węźle nr 35 pojawiły się nowe, czytelne tablice kierunkowe „Mińsk Maz.” – zarówno dla jadących od strony Warszawy, jak i od strony Siedlec. Dzięki wyraźnemu oznakowaniu (już na 3000 m i 1600 m przed zjazdem oraz bezpośrednio przy samym pasie wyłączenia) nikt już nie ominie zjazdu i nie zabłądzi, jadąc do naszego miasta – informuje Marcin Jakubowski, burmistrz Mińska Mazowieckiego.

Kierowcy od lat narzekali, że zjazd do Mińska Mazowieckiego nie jest dobrze oznaczony i łatwo go przeoczyć. Teraz problemy powinny się skończyć.