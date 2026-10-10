14-latek publikował niepokojące treści – miał noże, siekiery i inne ostre narzędzia!

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie otrzymali zgłoszenie od rodzica jednego z uczniów szkoły na terenie gminy Trojanów. Z przekazanych informacji wynikało, że inny 14‑letni uczeń zamieścił w sieci niepokojące nagranie, przedstawiające pomieszczenie, w którym znajdowały się niebezpieczne przedmioty.

- W trakcie interwencji w miejscu zamieszkania nastolatka policjanci ujawnili i zabezpieczyli między innymi noże, siekiery oraz inne ostre narzędzia. Zabezpieczono również jego telefon. Czyn ten zakwalifikowano jako zachowanie wyczerpujące znamiona art. 224a kodeksu karnego, polegające na stworzeniu sytuacji mającej wywołać przekonanie o istnieniu zagrożenia zdarzeniem zagrażającym życiu lub zdrowiu wielu osób – informuje kom. Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.

10 października sąd rodzinny zdecydował o umieszczeniu 14‑latka w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

Policja podkreśla: nieletni w sieci nie są anonimowi

Skuteczne i szybkie działania po raz kolejny pokazują, że internet nie daje anonimowości, a każde zachowanie mogące wywołać poczucie zagrożenia będzie traktowane poważnie i konsekwentnie.

Policja apeluje do rodziców i opiekunów o monitorowanie aktywności dzieci w mediach społecznościowych oraz reagowanie na wszelkie niepokojące sygnały. Odpowiedzialność za publikowane treści dotyczy również osób niepełnoletnich – ich działania mogą skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi.