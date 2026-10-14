Jak co roku, uczestnicy Festiwalu Roślin będą mogli zakupić nowe odmiany roślin prosto z hodowli, ale także doniczki, środki ochrony roślin, książki oraz ekologiczne nawozy.

„Zapewnimy ogromny wybór przepięknych roślin w świetnych cenach! Przyjdź i wybierz coś dla siebie z ogromnej oferty w cenach, które ucieszą każdego miłośnika zieleni. Masz wymarzoną roślinę? Napisz do nas wiadomość, a postaramy się ją dla Ciebie sprowadzić.” – zachęcają organizatorzy.

Co znajdziesz na Festiwalu Roślin w Siedlcach:

💚 Rośliny domowe prosto od ogrodników,

💚 Przejrzyste cenówki,

💚 Ceny już od 5 zł,

💚 Szeroki wybór małych i dużych roślin, doniczek i akcesoriów,

💚 Ekologiczne nawozy, środki ochrony i inne produkty do uprawy roślin,

💚 Wysokiej jakości rośliny prosto ze szklarni,

💚 Oferta zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych kolekcjonerów.

📍 Gdzie?

Hala ZSP nr 3, tzw. „Samochodówki”

ul. Popiełuszki 8, 08-110 Siedlce

Kiedy?

🗓️ Sobota 17 października: 8:00–20:00

🗓️ Niedziela 18 października: 10:00–18:00

🎉 Wstęp jest bezpłatny!

Więcej informacji i kontakt do organizatorów w wydarzeniu na Facebooku: »LINK«