Jak co roku, uczestnicy Festiwalu Roślin będą mogli zakupić nowe odmiany roślin prosto z hodowli, ale także doniczki, środki ochrony roślin, książki oraz ekologiczne nawozy.
„Zapewnimy ogromny wybór przepięknych roślin w świetnych cenach! Przyjdź i wybierz coś dla siebie z ogromnej oferty w cenach, które ucieszą każdego miłośnika zieleni. Masz wymarzoną roślinę? Napisz do nas wiadomość, a postaramy się ją dla Ciebie sprowadzić.” – zachęcają organizatorzy.
Co znajdziesz na Festiwalu Roślin w Siedlcach:
- 💚 Rośliny domowe prosto od ogrodników,
- 💚 Przejrzyste cenówki,
- 💚 Ceny już od 5 zł,
- 💚 Szeroki wybór małych i dużych roślin, doniczek i akcesoriów,
- 💚 Ekologiczne nawozy, środki ochrony i inne produkty do uprawy roślin,
- 💚 Wysokiej jakości rośliny prosto ze szklarni,
- 💚 Oferta zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych kolekcjonerów.
📍 Gdzie?
- Hala ZSP nr 3, tzw. „Samochodówki”
- ul. Popiełuszki 8, 08-110 Siedlce
Kiedy?
- 🗓️ Sobota 17 października: 8:00–20:00
- 🗓️ Niedziela 18 października: 10:00–18:00
🎉 Wstęp jest bezpłatny!
Więcej informacji i kontakt do organizatorów w wydarzeniu na Facebooku: »LINK«