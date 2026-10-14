Festiwal Roślin w Siedlcach już w weekend 17-18 października

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-10-14 15:32

Już wkrótce, specjalnie dla miłośników zieleni z Siedlec i okolic – Festiwal Roślin! Wydarzenie odbędzie się w weekend 17-18 października w hali siedleckiej „Samochodówki”, przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 8. Wstęp wolny!

Jak co roku, uczestnicy Festiwalu Roślin będą mogli zakupić nowe odmiany roślin prosto z hodowli, ale także doniczki, środki ochrony roślin, książki oraz ekologiczne nawozy.

„Zapewnimy ogromny wybór przepięknych roślin w świetnych cenach! Przyjdź i wybierz coś dla siebie z ogromnej oferty w cenach, które ucieszą każdego miłośnika zieleni. Masz wymarzoną roślinę? Napisz do nas wiadomość, a postaramy się ją dla Ciebie sprowadzić.” – zachęcają organizatorzy.

Co znajdziesz na Festiwalu Roślin w Siedlcach:

  • 💚 Rośliny domowe prosto od ogrodników,
  • 💚 Przejrzyste cenówki,
  • 💚 Ceny już od 5 zł,
  • 💚 Szeroki wybór małych i dużych roślin, doniczek i akcesoriów,
  • 💚 Ekologiczne nawozy, środki ochrony i inne produkty do uprawy roślin,
  • 💚 Wysokiej jakości rośliny prosto ze szklarni,
  • 💚 Oferta zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych kolekcjonerów.

📍 Gdzie?

  • Hala ZSP nr 3, tzw. „Samochodówki”
  • ul. Popiełuszki 8, 08-110 Siedlce

Kiedy?

  • 🗓️ Sobota 17 października: 8:00–20:00
  • 🗓️ Niedziela 18 października: 10:00–18:00

🎉 Wstęp jest bezpłatny!

Więcej informacji i kontakt do organizatorów w wydarzeniu na Facebooku: »LINK«

 

Festiwal Roślin w Siedlcach już w weekend 17-18 października
Autor: Festiwal Roślin/ Facebook

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