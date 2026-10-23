Święto Kina w Heliosie już w weekend 24 i 25 października!

Jak można spędzić Święto Kina w Heliosie:
- 👨👩👧👦 Rodzinne wyjście? Zapraszamy na "Vincent. Legenda oceanu”, "Baranka Shouna i Kudłatą Bestię” albo "Supermocnych”!
- 💔 Macie ochotę na dramat? Wybierzcie "Lalkę”, "Naszą Rewolucję” lub "Verity” i dajcie się porwać filmowym historiom!
- 💥 A może kino akcji? "Street Fighter. Uliczny wojownik” chętnie pokaże Wam, na co go stać!
- 👻 Lubicie dreszczyk emocji? Horrory "Inna Mamusia”, "Clayface” oraz "Resident Evil” zadbają o to, żebyście nie nudzili się ani przez chwilę!
- 😂 A może po prostu chcecie się dobrze bawić? Najnowsza komedia "Jak żyć, żeby nie zwariować” z pewnością dostarczy Wam solidnej dawki śmiechu!
– Nieważne, czy szukacie wzruszeń, adrenaliny, strachu czy dobrej zabawy – w Heliosie czekają na Was niezapomniane emocje! Zabierzcie rodzinę, znajomych lub drugą połówkę, wybierzcie swój seans i świętujcie razem z nami! Serdecznie zapraszamy do Kina Helios! A od tych cen… mamy tylko nadzieję, że nie zwariujecie! Wszystkie bilety można kupić w cenie 15 zł! Nie zwlekaj – wybierz film, przygotuj popcorn i świętuj z nami! – zachęca Aleksandra Gołoś, kierownik kina.
Święto Kina w Heliosie – wielkie emocje i mnóstwo filmowej radości!