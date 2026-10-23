Święto Kina w Heliosie już w weekend 24 i 25 października!

– Nieważne, czy szukacie wzruszeń, adrenaliny, strachu czy dobrej zabawy – w Heliosie czekają na Was niezapomniane emocje! Zabierzcie rodzinę, znajomych lub drugą połówkę, wybierzcie swój seans i świętujcie razem z nami! Serdecznie zapraszamy do Kina Helios! A od tych cen… mamy tylko nadzieję, że nie zwariujecie! Wszystkie bilety można kupić w cenie 15 zł! Nie zwlekaj – wybierz film, przygotuj popcorn i świętuj z nami! – zachęca Aleksandra Gołoś, kierownik kina.