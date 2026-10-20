Tragiczny wypadek na torowisku w gminie Kotuń. Ruch pociągów na odcinku trasy Warszawa – Siedlce został wstrzymany

– Do tragicznego zdarzenia doszło na torowisku pomiędzy miejscowościami Sosnowe i Mrozy. Pociąg relacji Terespol–Warszawa potrącił pieszego. W wyniku zdarzenia jedna osoba poniosła śmierć. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora, którzy prowadzą czynności, mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności i przyczyn tego tragicznego zdarzenia. Apelujemy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń służb. – poinformowała nas kom. Ewelina Radomyska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

W związku z wypadkiem ruch pociągów na trasie Sosnowe – Mrozy został tymczasowo wstrzymany w obu kierunkach. Utrudnienia w ruchu pociągów na trasie Warszawa – Siedlce mogą potrwać kilka godzin.

Na miejscu tragedii wraz z innymi służbami pracują także strażacy. Jak poinformował nas kpt. Daniel Czapski z Komendy Miejskiej PSP w Siedlcach, ich działania koncentrują się wokół zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Obecnie trwa oczekiwanie na autobusy, które PKP ma podstawić dla pasażerów pociągu. Podróżowało nim 220 osób i nikt nie został poszkodowany. Po podstawieniu pojazdów zastępczych strażacy będą pomagać przy ewakuacji pasażerów z pociągu do autobusów.