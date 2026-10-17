Łochów: Tragedia na drodze, nie żyje 76-latek!

W sobotę ( 17 października) w Łochowie 76-letni mieszkaniec powiatu węgrowskiego kierując pojazdem marki Toyota, prawdopodobnie na wskutek zatrzymania czynności krążeniowo- oddechowych stracił panowanie nad pojazdem wskutek czego, uderzył przednia częścią pojazdu w wyspę dzieląca pasy ruchu, wjechał na przeciwny pas ruchu gdzie uderzył w metalowe bariery dzielące jezdnie od pobocza oraz znaki drogowe po czym zatrzymał się na pasie zamkniętej drogi. Pomimo podjętych przez ZRM czynności reanimacyjnych zmarł– informuje st. asp. Monika Księżopolska z Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie.