Śmiertelne potrącenie na torach na trasie Barchów – Łochów spowodowało utrudnienia w ruchu kolejowym

– Dzisiaj w miejscowości Barchów doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia na torach kolejowych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że potrącona przez szynobus bez pasażerów została kobieta, która znalazła się w miejscu niedozwolonym na torowisku. Niestety, w wyniku odniesionych obrażeń osoba ta poniosła śmierć na miejscu. Na miejscu zdarzenia natychmiast zjawiły się służby ratunkowe. Prace prowadzą policjanci pod nadzorem prokuratora, którzy szczegółowo wyjaśniają okoliczności oraz przyczyny tej tragedii. Tożsamość kobiety jest obecnie ustalana. – informuje st. asp. Monika Księżopolska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie.

W związku z prowadzonymi przez służby czynnościami na odcinku, na którym doszło do wypadku, występują obecnie duże utrudnienia w ruchu pociągów. Funkcjonariusze apelują do podróżnych o sprawdzanie aktualnych komunikatów przewoźników.

– Jednocześnie po raz kolejny apelujemy do wszystkich o zachowanie szczególnej ostrożności i bezwzględne przestrzeganie zakazu przechodzenia przez tory w miejscach do tego niewyznaczonych. – podkreśla st. asp. Monika Księżopolska.