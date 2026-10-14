Blisko dwumetrowy krzak konopi indyjskiej węgrowscy policjanci zabezpieczyli na prywatnej posesji

– Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego, prowadząc ustalenia operacyjne, wytypowali posesję, na której mogło dochodzić do nielegalnego procederu. Skrupulatne rozpoznanie środowiska przestępczego przyniosło oczekiwane rezultaty. Podczas przeszukania terenu, należącego do 36-latka z powiatu węgrowskiego, kryminalni znaleźli wyrośnięty krzew konopi indyjskiej. Roślina mierzyła niecałe 2 metry wysokości i rosła bezpośrednio obok przydomowej szklarni. To jednak nie był koniec. Podczas szczegółowego przeszukania pomieszczeń gospodarczych i mieszkalnych policjanci zabezpieczyli również przygotowany już susz marihuany. – informuje st. asp. Monika Księżopolska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie.

36-letni właściciel nielegalnej uprawy został natychmiast zatrzymany i przewieziony do węgrowskiej komendy. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego mężczyzna usłyszał m.in. zarzut wytwarzania substancji psychotropowych. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałania narkomanii za popełnione przestępstwo zatrzymanemu grozi nawet do 3 lat pozbawienia wolności.