Zaginął 59-latek z Pruszynka. Nie ma z nim kontaktu już od kilku dni!

Policjanci poszukują 59-letniego Piotra Łuki, mieszkańca miejscowości Pruszynek.
Mężczyzna w dniu 9 listopada 2026 r. około godz. 19 był po raz ostatni widziany przy ul. Słowiańskiej 5 w Kwidzynie, gdzie przebywał w związku z wykonywaną pracą przy budowie konstrukcji stalowych.
RYSOPIS
Zaginiony ma około 176 cm wzrostu, krótkie, ciemnobrązowe włosy, zielone oczy oraz wąsy.W chwili zaginięcia ubrany był w czarne buty sportowe marki Adidas z siateczką, inne elementy ubioru nieznane.
Do chwili obecnej mężczyzna nie powrócił do miejsca przebywania w Kwidzynie ani do miejsca zamieszkania w Pruszynku, nie nawiązał również kontaktu z bliskimi.
Wszystkie osoby, które posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego, proszone są o kontakt z
Komendą Powiatową Policji w Kwidzynie
47 742 92 22
Lub
Komendą Miejską Policji w Siedlcach
47 707 23 60
lub pod numerem alarmowym 112.