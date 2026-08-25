IX edycja wydarzenia Sokołowska RUNda pod hasłem „Walczę do końca” już 6 września!

Sokołowska RUNda to impreza, która od lat integruje miłośników aktywności fizycznej, promuje zdrowy styl życia oraz zachęca do podejmowania sportowych wyzwań. Hasło tegorocznej edycji „Walczę do końca” symbolizuje wytrwałość, determinację i pokonywanie własnych ograniczeń. Więcej informacji o biegu na stronie: https://sokolowskarunda.pl/

W programie wydarzenia Sokołowska RUNda są:

bieg na 21 km,

bieg na 5 km,

Nordic Walking na dystansie 5 km,

biegi dziecięce na dystansach od 300 do 1000 metrów.

Wszystkie dystanse i dyscypliny Sokołowskiej RUNdy nad Zalewem Niewiadoma mają charakter przełajowy. Organizatorzy spodziewają się udziału około 350 uczestników, a także licznego grona kibiców i rodzin zawodników. Wydarzenie ma charakter otwarty i skierowane jest zarówno do doświadczonych sportowców, jak i osób rozpoczynających swoją przygodę z bieganiem i marszami Nordic Walking. Jest to bieg o zasięgu lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Imprezie towarzyszy też rokrocznie miasteczko biegowe z namiotami wystawców, atrakcjami dla dzieci, losowaniem nagród, strefą gastronomiczną i strefą relaksu.

Start i meta zawodów usytuowane będą nad Zalewem Niewiadoma, wjazd od strony miejscowości Nieciecz lub Niewiadoma. Wszystkie starty rejestrowane będą przez system pomiaru czasu, a konkurencja Nordic Walking odbywać się będzie zgodnie z zasadami fair play i aktualnymi przepisami techniki marszu, nad czym czuwać będą sędziowie.

Klasyfikacja biegu dzieci odbywa się w 4 kategoriach wiekowych: do 7 lat, 8-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat. Dekoracje obejmują pierwsze trzy miejsca chłopców i pierwsze trzy miejsca dziewczynek.

Klasyfikacja dorosłych w biegu na 21 i 5 km obejmuje: 3 pierwsze miejsca w kategoriach OPEN Kobiet i Mężczyzn, a także w kategoriach wiekowych: K/M20 (16-29lat), K/M30 (30-39lat), K/M40 (40-49lat), K/M50 (50-59lat), M/K 60+.

Klasyfikacja marszu Nordic Walking na 5 km obejmuje: 3 pierwsze miejsca w kategoriach OPEN Kobiet i Mężczyzn, a także w kat. wiekowych: K/M 20 (14-29 lat), K/M30 (30-39lat), K/M40 (40-49lat), K/M50 (50-59lat), M/K 60+.

Dodatkowo przyznane zostaną nagrody w kategoriach specjalnych :

Najlepsza technika Nordic Walking,

Najstarszy uczestnik zawodów,

Najszybszy Sokołowianin/Sokołowianka.

W ramach pakietu startowego uczestnicy wszystkich biegów otrzymają:

numer startowy z chipem do elektronicznego pomiaru czasu,

gadżet z logo biegu,

upominki od sponsorów,

na mecie: pamiątkowy medal zawodów oraz poczęstunek.

Na zwycięzców wszystkich kategorii czekają puchary oraz nagrody rzeczowe. Impreza już w niedzielę 6 września!