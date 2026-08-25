IX edycja wydarzenia Sokołowska RUNda pod hasłem „Walczę do końca” już 6 września!

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-08-25 10:41

Już po raz dziewiąty nad malowniczym Zalewem Niewiadoma koło Sokołowa Podlaskiego odbędzie się bieg przełajowy Sokołowska RUNda. Impreza została zaplanowana na niedzielę 6 września. Jej tegoroczne hasło brzmi „Walczę do końca”. Będą biegi dla dzieci, biegi na 5 i 21 km oraz marsz Nordic Walking na 5 km.

Uśmiechnięty biegacz z numerem 218 podczas biegu przełajowego. O Sokołowskiej RUNdzie przeczytasz na Eska Siedlce.
Autor: Tomasz Seruga/ Facebook

Sokołowska RUNda to impreza, która od lat integruje miłośników aktywności fizycznej, promuje zdrowy styl życia oraz zachęca do podejmowania sportowych wyzwań. Hasło tegorocznej edycji „Walczę do końca” symbolizuje wytrwałość, determinację i pokonywanie własnych ograniczeń. Więcej informacji o biegu na stronie: https://sokolowskarunda.pl/

W programie wydarzenia Sokołowska RUNda są:

  • bieg na 21 km,
  • bieg na 5 km,
  • Nordic Walking na dystansie 5 km,
  • biegi dziecięce na dystansach od 300 do 1000 metrów.

Wszystkie dystanse i dyscypliny Sokołowskiej RUNdy nad Zalewem Niewiadoma mają charakter przełajowy. Organizatorzy spodziewają się udziału około 350 uczestników, a także licznego grona kibiców i rodzin zawodników. Wydarzenie ma charakter otwarty i skierowane jest zarówno do doświadczonych sportowców, jak i osób rozpoczynających swoją przygodę z bieganiem i marszami Nordic Walking. Jest to bieg o zasięgu lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Imprezie towarzyszy też rokrocznie miasteczko biegowe z namiotami wystawców, atrakcjami dla dzieci, losowaniem nagród, strefą gastronomiczną i strefą relaksu.

Start i meta zawodów usytuowane będą nad Zalewem Niewiadoma, wjazd od strony miejscowości Nieciecz lub Niewiadoma. Wszystkie starty rejestrowane będą przez system pomiaru czasu, a konkurencja Nordic Walking odbywać się będzie zgodnie z zasadami fair play i aktualnymi przepisami techniki marszu, nad czym czuwać będą sędziowie.

Klasyfikacja biegu dzieci odbywa się w 4 kategoriach wiekowych: do 7 lat, 8-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat. Dekoracje obejmują pierwsze trzy miejsca chłopców i pierwsze trzy miejsca dziewczynek.

Klasyfikacja dorosłych w biegu na 21 i 5 km obejmuje: 3 pierwsze miejsca w kategoriach OPEN Kobiet i Mężczyzn, a także w kategoriach wiekowych: K/M20 (16-29lat), K/M30 (30-39lat), K/M40 (40-49lat), K/M50 (50-59lat), M/K 60+.

Klasyfikacja marszu Nordic Walking na 5 km obejmuje: 3 pierwsze miejsca w kategoriach OPEN Kobiet i Mężczyzn, a także w kat. wiekowych: K/M 20 (14-29 lat), K/M30 (30-39lat), K/M40 (40-49lat), K/M50 (50-59lat), M/K 60+.

Dodatkowo przyznane zostaną nagrody w kategoriach specjalnych :

  • Najlepsza technika Nordic Walking,
  • Najstarszy uczestnik zawodów,
  • Najszybszy Sokołowianin/Sokołowianka.

W ramach pakietu startowego uczestnicy wszystkich biegów otrzymają:

  • numer startowy z chipem do elektronicznego pomiaru czasu,
  • gadżet z logo biegu,
  • upominki od sponsorów,
  • na mecie: pamiątkowy medal zawodów oraz poczęstunek.

Na zwycięzców wszystkich kategorii czekają puchary oraz nagrody rzeczowe. Impreza już w niedzielę 6 września!

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