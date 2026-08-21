24-godzinny bieg charytatywny pod hasłem „Biegiem po lepsze Jutro!” już 19-20 września w Sokołowie Podlaskim. Trwają zapisy!

Biegiem po lepsze jutro

Ten bieg to coś więcej niż sportowe wydarzenie. Organizatorzy chcą, aby każdy kilometr przebiegnięty podczas biegu przekładał się na realną pomoc. Za każdy przebiegnięty przez uczestników kilometr sponsorzy przekażą środki na zakup urządzeń AED dla lokalnych społeczności. Dzięki temu sportowy wysiłek uczestników bezpośrednio przyczyni się do realizacji charytatywnego celu.

AED może odegrać kluczową rolę w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia. Szybkie rozpoczęcie resuscytacji i użycie defibrylatora przed przyjazdem zespołu ratownictwa medycznego może zwiększyć szanse poszkodowanego na przeżycie. Dlatego organizatorzy chcą zwiększyć dostępność tych urządzeń i sprawić, aby w przestrzeni publicznej było ich więcej.

Główną częścią wydarzenia będzie 24-godzinny bieg, do którego można dołączyć w dogodnym dla siebie momencie i pokonać wybrany dystans. Organizatorzy zapraszają zarówno doświadczonych biegaczy, jak i osoby, które chcą po prostu aktywnie spędzić czas i wesprzeć ważny cel. Nie liczy się tempo ani sportowy wynik. Liczy się każdy przebiegnięty kilometr.

Dla uczestników biegu istnieje możliwość zapisów online lub w biurze zawodów. Cały dochód z opłat za pakiety startowe zostanie przeznaczony na realizację tegorocznego celu. W ramach pakietu uczestnicy otrzymają numer startowy z chipem, wodę, posiłek regeneracyjny oraz pamiątkowy medal.

Drugiego dnia odbędą się biegi dla dzieci, a przez cały czas trwania wydarzenia na uczestników i kibiców czekać będą atrakcje dla całych rodzin. Będzie to przestrzeń, w której sport, dobra zabawa i pomaganie będą mogły spotkać się w jednym miejscu.

Wydarzenie będzie również okazją do integracji mieszkańców Sokołowa Podlaskiego i gości przyjeżdżających z innych części kraju. Będą biegacze z całej Polski, ale także osoby, które nie biegają na co dzień. Można przyjechać, pokonać kilka okrążeń, kibicować, spędzić czas z rodziną i przede wszystkim stać się częścią wspólnej inicjatywy.

Druga edycja, kolejny ważny cel

„Biegiem po lepsze jutro” odbywa się już po raz drugi. Pierwsza edycja pokazała, jak wiele można osiągnąć dzięki wspólnemu zaangażowaniu uczestników, sponsorów, partnerów, wolontariuszy i mieszkańców. Udało się zrealizować założony cel- zebrać środki na zakup busa dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokołowie Podlaskim, a pozytywny odbiór wydarzenia stał się dla organizatorów motywacją do jego kontynuowania.

W akcję można włączyć się również bez udziału w biegu. Prowadzona jest zbiórka na platformie Siepomaga, z której środki zostaną przeznaczone na zakup urządzeń AED. Dzięki temu swoją cegiełkę mogą dołożyć również osoby, które nie będą mogły pojawić się 19 i 20 września w Sokołowie Podlaskim.

Patronat nad II edycją Biegu Charytatywnego „Biegiem po lepsze jutro” objęła Pani Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski.

Organizatorzy zachęcają do udziału w wydarzeniu i wspólnego budowania jego tegorocznej historii. Każdy kilometr, każdy uczestnik i każda forma wsparcia przybliżają nas do celu.

Najważniejsze informacje

II edycja Biegu Charytatywnego „Biegiem po lepsze jutro” 24 godziny - jeden cel - w rytmie AED

Termin: 19–20 września 2026 r.

Miejsce: Stadion Miejski im. Stanisława Kowalczyka, ul. Lipowa 50, Sokołów Podlaski

Cel: zakup urządzeń AED dla lokalnej społeczności

Bieg główny: start godz. 10:00, 19.09, zakończenie godz. 10:00, 20.09.2026

Biegi dla dzieci: 20 września 2026 r. Biegi dzieci: 20.09, godz. 11:00 100 m (4-6 lat) oraz 200 m (7-10 lat)

Zapisy: https://panel.maratonczykpomiarczasu.pl/24h-sokolow

Zbiórka na Siepomaga: https://pomagam.pl/h48hdn

Link do wydarzenia na Facebook: https://fb.me/e/4ISxcPegU

Organizator: Fundacja Biegiem Po Lepsze Jutro, KRS 0001248292

Patron wydarzenia: Pani Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski

Źródło: inf. pras.