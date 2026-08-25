Siedlce: 3-latek wsiadł do autobusu – mama została na przystanku!

- 25 sierpnia około godziny 13.20 dyżurny Siedleckiej Komendy otrzymał zgłoszenie od 40-letniej kobiety, która poinformowała, że jej 3-letnie dziecko samodzielnie wsiadło do autobusu komunikacji miejskiej i odjechało. Kobieta przebywała na przystanku z trójką dzieci. Kiedy zajmowała się dwojgiem z nich, 3-latek wykorzystał chwilę nieuwagi i wsiadł do autobusu – informuje podkom. Barbara Jastrzębska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Matka natychmiast zadzwoniła pod numer alarmowy 112. Policjanci skontaktowali się z dyspozytorem siedleckiego MPK. Dzięki sprawnej współpracy szybko odnaleziono autobus, w którym jechało dziecko i zatrzymano pojazd. 3-latek został odnaleziony, a następnie bezpiecznie przekazany matce.