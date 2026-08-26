Wybuch butli z gazem w domu jednorodzinnym w Gocławiu. Poszkodowaną 35-latkę śmigłowcem LPR przetransportowano do szpitala

– Dzisiaj, 26 sierpnia, o godz. 7:27 do Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie wpłynęło zgłoszenie od świadka, który powiadomił o zawaleniu się ściany budynku w domu jednorodzinnym w Gocławiu, przy ulicy 3 Maja. Na miejsce zostali skierowani policjanci, ratownicy medyczni, a także strażacy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w budynku doszło do wybuchu ulatniającego się z butli gazu. W wyniku eksplozji poszkodowana została 35-letnia kobieta, która została przetransportowana do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Oprócz niej w domu przebywała także 58-latka oraz małoletnie dzieci w wieku 6 i 7 lat. Pozostałym domownikom nic się nie stało. – poinformowała nas kom. Małgorzata Pychner, oficer prasowy garwolińskiej Policji.
Na miejsce zdarzenia zostali wezwani także pracownicy nadzoru budowlanego. Po zakończeniu prowadzonych przez nich działań, do budynku będą mogli wejść policjanci, którzy przeprowadzą oględziny i niezbędne czynności, aby ustalić dokładny przebieg i okoliczności tego groźnego zdarzenia.