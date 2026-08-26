Wybuch butli z gazem w domu jednorodzinnym w Gocławiu. Poszkodowaną 35-latkę śmigłowcem LPR przetransportowano do szpitala

– Dzisiaj, 26 sierpnia, o godz. 7:27 do Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie wpłynęło zgłoszenie od świadka, który powiadomił o zawaleniu się ściany budynku w domu jednorodzinnym w Gocławiu, przy ulicy 3 Maja. Na miejsce zostali skierowani policjanci, ratownicy medyczni, a także strażacy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w budynku doszło do wybuchu ulatniającego się z butli gazu. W wyniku eksplozji poszkodowana została 35-letnia kobieta, która została przetransportowana do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Oprócz niej w domu przebywała także 58-latka oraz małoletnie dzieci w wieku 6 i 7 lat. Pozostałym domownikom nic się nie stało. – poinformowała nas kom. Małgorzata Pychner, oficer prasowy garwolińskiej Policji.