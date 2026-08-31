Narodowe Czytanie w Zbuczynie już po raz 10. Gościem specjalnym będzie Jerzy Zelnik!

– To wyjątkowe święto literatury, które co roku jednoczy miłośników książek, kultury i wspólnego celebrowania słowa, odbędzie się 5 września o godzinie 15.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie. W tym roku będziemy mieli okazję wysłuchać interpretacji „Dziadów” Adama Mickiewicza w wykonaniu uczniów szkół z terenu gminy Zbuczyn, sekcji teatralnej Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy GOK Zbuczyn, a także przedstawicieli samorządu. Gościem specjalnym będzie wybitny polski aktor filmowy i teatralny, reżyser i niezwykła osobowość Jerzy Zelnik. – zapowiada Agnieszka Osmólska-Ilczuk z Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie.

Jak pokazuje wieloletnia tradycja Narodowego Czytania w gminie Zbuczyn, uczestnicy mogą liczyć na wielowymiarowe spotkanie z literaturą, historią i tradycją. Na scenie GOK Zbuczyn zaprezentowane zostaną interpretacje słowne, muzyczne i teatralne w wykonaniu przedstawicieli wszystkich pokoleń. Nie zabraknie teatralnych etiud, recytacji, muzyki na żywo, a nawet rapowanej wersji „Dziadów”. Na finał, autorską interpretację fragmentów dzieła Adama Mickiewicza, zaprezentuje Tomasz Radomyski z Zespołem.

Spotkanie zakończy uroczyste wręczenie pamiątkowych egzemplarzy „Dziadów” wszystkim występującym, a także możliwość uzyskania pieczęci Narodowego Czytania na własnych egzemplarzach dramatu oraz wspólny poczęstunek.

Organizatorami Narodowego Czytania w gminie Zbuczyn jest Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Zbuczynie. Wstęp wolny!