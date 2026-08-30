Chciał sprzedać podręczniki w Internecie, ale został oszukany. Siedlczanin stracił ponad 4,7 tys. zł

– Do zdarzenia doszło 26 sierpnia. Z pokrzywdzonym skontaktowała się za pośrednictwem portalu społecznościowego nieznana osoba, która wyraziła zainteresowanie zakupem wystawionych podręczników. Podczas dalszej rozmowy mężczyzna, przekonany, że finalizuje sprzedaż, zalogował się do swojej aplikacji bankowej. W nieustalony dotychczas sposób autoryzował dwie transakcje – na kwoty 1899,99 zł oraz 2860,57 zł. W wyniku oszustwa z jego rachunku pobrano łącznie 4760,56 zł. – informuje podkom. Barbara Jastrzębska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Pokrzywdzony 49-latek zgłosił sprawę siedleckim mundurowym. Obecnie prowadzone są policyjne czynności, mające na celu ustalenie sprawcy oraz dokładnego przebiegu zdarzenia. Jednocześnie funkcjonariusze apelują do mieszkańców o ostrożność.

– Przypominamy, że do otrzymania pieniędzy od kupującego nie jest wymagane logowanie się do bankowości elektronicznej za pośrednictwem przesłanego linku ani podawanie danych karty płatniczej, loginu, hasła czy kodów autoryzacyjnych. Nie zatwierdzajmy również w aplikacji bankowej operacji, których sami nie zleciliśmy. – podkreśla podkom. Barbara Jastrzębska.

Mundurowi z siedleckiej komendy przypominają też, że każdą wiadomość dotyczącą zakupu lub sprzedaży należy dokładnie sprawdzić. Oszuści często podszywają się bowiem pod kupujących, przesyłają fałszywe linki i wywierają presję, przekonując, że szybkie wykonanie wskazanych czynności jest konieczne do otrzymania zapłaty lub nadania przesyłki.

WAŻNE: jeżeli podejrzewamy oszustwo, należy natychmiast skontaktować się ze swoim bankiem, zablokować dostęp do rachunku lub karty, a następnie zgłosić sprawę Policji. To może uratować nasze oszczędności i/lub zapobiec kolejnym wyłudzeniom.