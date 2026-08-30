Helios zaprasza na film „Totalna Magia 2” w ramach Kina Kobiet już 9 września

– Fantastyczna, luźna atmosfera seansu ma już swoje stałe fanki! Nie ma takiej drugiej imprezy, która byłaby skupiona wyłącznie na kobietach! Z myślą o Was, Drogie Panie, dobieramy film wieczoru oraz atrakcje przed seansem filmowym. Już 9 września zapraszamy na pokaz z filmem "Totalna Magia 2". Wielopokoleniowa rodzina czarownic, skazana na wieki na brak miłości, próbuje złamać klątwę, stawiając czoła mrocznym sekretom i poświęcając się dla siebie nawzajem. Na ekranie niesamowita Sandra Bullock oraz Nicole Kidman! – zapowiada Aleksandra Gołoś, kierownik kina Helios Siedlce.
MOTYW WIECZORU
W środę 9 września pracownicy Heliosa zapraszają w stylizacjach wróżek!
ATRAKCJE WIECZORU
Chcesz poznać najnowsze trendy w modzie, nowinki kosmetyczne, chcesz zadbać o swoje zdrowie? Ten seans jest dla Ciebie! Pracownicy kina gwarantują niezapomniane emocje w babskim towarzystwie! Spotkanie i seans filmu „Totalna Magia 2” rozpocznie się o godz. 18.00.