Nowa kryta pływalnia w Łukowie coraz bliżej. Inwestycja wchodzi w etap realizacji

W spotkaniu z okazji oficjalnego podpisania umowy uczestniczyli przedstawiciele Miasta Łuków, Ośrodka Sportu i Rekreacji, wykonawcy inwestycji oraz przedstawiciele mediów. Umowę w imieniu samorządu miejskiego podpisali Burmistrz Miasta Łuków Piotr Płudowski oraz Barbara Leszczyńska, skarbnik miasta. Ze strony wykonawcy – firmy TEXOM S.A. – umowę podpisał Tomasz Bańka, członek zarządu spółki. Miasto reprezentowali również pracownicy OSiR na czele z dyrektorem Pawłem Smykiem.

31 lat pływalni „Delfinek”

Miejsce uroczystości było nieprzypadkowe. To właśnie na niecce obecnej pływalni przez 31 lat kolejne pokolenia mieszkańców Łukowa uczyły się pływać, trenowały, uczestniczyły w zawodach i spędzały czas z rodziną. Według statystyk i szacunków prowadzonych przez Ośrodek, z „Delfinka” od początku funkcjonowania obiektu skorzystało około 1 mln 618 tys. osób. Niestety, po ponad trzech dekadach funkcjonowania obiekt nie odpowiada już w pełni współczesnym standardom i potrzebom mieszkańców. Dlatego Miasto Łuków rozpoczęło przygotowania do budowy nowej pływalni.

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Trzy niecki, strefa rekreacyjna i sauny

Nowa pływalnia będzie nowoczesnym obiektem, łączącym funkcje sportowe i rekreacyjne. Znajdą się w niej trzy niecki basenowe, strefa rekreacyjna, strefa saun oraz część gastronomiczna. Obiekt będzie miejscem przeznaczonym dla dzieci, młodzieży, rodzin, sportowców oraz wszystkich mieszkańców, którzy chcą aktywnie spędzać czas. Wartość inwestycji wynosi niemal 34 mln zł brutto.

Najpierw dokumentacja, później budowa

Inwestycja realizowana będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W pierwszym etapie wykonawca przygotuje niezbędną dokumentację oraz uzyska wymagane pozwolenia. Następnie rozpocznie się rozbiórka obecnej pływalni „Delfinek”, a w jej miejscu powstanie nowy obiekt. Na realizację całego zadania wykonawca ma 950 dni, czyli ponad 2,5 roku. Wykonawcą będzie TEXOM S.A. Firma realizuje obecnie również inną ważną inwestycję w Łukowie – przebudowę dworca PKP.

Źródło: inf. pras. UMŁ