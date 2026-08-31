16-latek kupił z podrobionym dokumentem 13 butelek alkoholu. Siedlecka Policja zatrzymała go, gdy jechał hulajnogą bez kasku

Do zdarzenia doszło w ubiegły piątek, 28 sierpnia, w Siedlcach. Policjanci z Zespołu Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii siedleckiej komendy podjęli wtedy interwencję wobec dwóch 16-latków.

– Uwagę funkcjonariuszy zwrócił jeden z chłopców, który poruszał się hulajnogą elektryczną bez kasku ochronnego. Podczas wykonywanych czynności policjanci ustalili, że nastolatek ma 16 lat. Na tym jednak interwencja się nie zakończyła. W jego plecaku funkcjonariusze ujawnili 13 butelek alkoholu. Policjanci ustalili następnie, w jaki sposób nieletni wszedł w posiadanie alkoholu. Okazało się, że podczas zakupu posłużył się podrobionym dokumentem elektronicznym. Chcąc wykazać, że jest osobą pełnoletnią, okazał na ekranie telefonu zrzut ekranu z aplikacji mObywatel. Widniały na nim dane osobowe pełnoletniej osoby, natomiast fotografia przedstawiała 16-latka. – informuje podkom. Barbara Jastrzębska.

Sprawą zajmują się policjanci Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. Ponadto materiały dotyczące sprawy zostaną przekazane do Sądu Rejonowego w Siedlcach, do Wydziału Rodzinny i Nieletnich, który podejmie decyzję odnośnie nastolatka.

– Młodzi ludzie powinni pamiętać, że wykorzystanie przerobionego lub podrobionego dokumentu w celu potwierdzenia nieprawdziwego wieku nie jest niewinnym sposobem na zakup alkoholu. Posługiwanie się podrobionym lub przerobionym dokumentem jako autentycznym może wiązać się z poważnymi konsekwencjami prawnymi. Apelujemy również do sprzedawców napojów alkoholowych o szczególną ostrożność podczas weryfikowania wieku klientów. – przypomina kom. Barbara Jastrzębska.

Warto pamiętać, że sam fakt okazania dokumentu na ekranie telefonu nie powinien zwalniać z dokładnego sprawdzenia, czy przedstawiony dokument jest autentyczny i czy rzeczywiście należy do osoby, która się nim posługuje.