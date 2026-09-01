Dwie firmy prowadzone w Siedlcach przez obywateli Ukrainy przez kilka lat fikcyjnie zatrudniały cudzoziemców, umożliwiając im pobyt w Polsce

Okoliczności sprawy

Jak ustaliła Prokuratura Okręgowa w Siedlcach, przez kilka lat, w okresie od stycznia 2018 r. do lutego 2026 r. w Siedlcach miał miejsce przestępczy proceder, polegający na umożliwieniu cudzoziemcom narodowości ukraińskiej, gruzińskiej, armeńskiej, mołdawskiej i białoruskiej, pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom, w zamian za uzyskanie korzyści majątkowej.

– Osoby faktycznie kierujące działalnością podmiotów Polmetkon Poland sp. z o.o. oraz Polmekton P.H.U.P. sp. z o.o. składały lub polecały pracownikom tych podmiotów składać do Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach oświadczenia, w których poświadczali nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, a mianowicie zamiaru i możliwości powierzenia wykonywania pracy wymienionym w tych dokumentach cudzoziemcom, pomimo braku w rzeczywistości zamiaru i możliwości ich zatrudnienia. – informuje prok. Bartłomiej Świderski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.

W ten sposób upoważniony pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach podstępnie wprowadzany był w błąd w kwestii uprawnienia tych osób do wjazdu i wykonywania pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

– W wyniku tak poczynionych ustaleń – na polecenie prokuratora Prokuratury Okręgowej w Siedlcach – funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie zatrzymali dwoje obywateli Ukrainy zajmujących się tym przestępczym procederem – 63-letniego Gennadiy Ch. i 50-letnią Natalię B. – mówi Rzecznik.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla podejrzanych

Wkrótce po zatrzymaniu obojga podejrzanych, prokurator Prokuratury Okręgowej w Siedlcach przedstawił im zarzuty, że w okresie od stycznia 2018 r. do lutego 2026 r. wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zajmując się działalnością Polmetkon Poland sp. z o.o. i Polmetkon P.H.U.P. sp. z o.o. złożyli lub polecili pracownikom tych firm złożyć poświadczające nieprawdę informacje w zakresie osoby, miejsca pracy i charakteru pracy w oświadczeniach o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, przesyłanych drogą elektroniczną do Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach, a w wyniku tego działania umożliwili uzyskanie wiz pracowniczych i pobyt na terytorium RP wbrew przepisom ponad 600 obywatelom obcych państw, z popełnionego przestępstwa czyniąc sobie stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 271 § 3 kk w zb. z art. 264a § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

– Przesłuchani w charakterze podejrzanych Gennadiy Ch. i Natalia B. nie przyznali się do popełnienia zarzuconych im czynów i odmówili składania wyjaśnień. Sąd Rejonowy w Siedlcach, uwzględniając wniosek prokuratora w tym zakresie, postanowił o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych na okres trzech miesięcy, który to środek zapobiegawczy w dniu 2 lipca 2026 r. został przedłużony na kolejne trzy miesiące. – dodaje prok. Bartłomiej Świderski.

W związku z decyzją Sądu, podejrzani będą przebywać w tymczasowym areszcie do 6 października 2026 r. Zarzucane im przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 9 miesięcy do lat 12.