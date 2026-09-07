Siedlecki Helios zaprasza dzieci i rodziców na Filmowe Poranki. Już 13 września spotkanie z serią „Bob Budowniczy”

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-09-07 8:01

Helios dla Dzieci to animacje, konkursy z nagrodami, interesujące bajki dla dzieci oraz kino dla całej rodziny. Cykl Filmowych Poranków w Kinie Helios odbywa się w co drugą niedzielę każdego miesiąca, zawsze o godzinie 10:30. Podczas najbliższego spotkania dzieci obejrzą bajki z serii „Bob Budowniczy”.

Siedlecki Helios zaprasza dzieci na seanse
Autor: Helios Siedlce/ Materiały prasowe

– Cykl „Filmowe Poranki” przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 lat w towarzystwie opiekunów. Każde spotkanie rozpoczyna się kilkunastominutowymi konkursami z atrakcyjnymi nagrodami. Zapraszamy na Filmowe Poranki: Bob Budowniczy, cz. 4, w niedzielę 13 września o godzinie 10:30. Czas trwania pokazów to 55 minut. – zapowiada Aleksandra Gołoś, kierownik kina.

Tego dnia kino zaprezentuje zestaw bajek:

  • Elf Spychacz,
  • Betoniarka i motylek,
  • Gwiazdkowa akcja,
  • Dinocoaster,
  • Bolączka Dźwiga.
Siedlecki Helios zaprasza dzieci i rodziców na Filmowe Poranki. Już 13 września spotkanie z serią „Bob Budowniczy”
Autor: Helios Siedlce/ Facebook

– Każdy z Was może wziąć udział w naszej zabawie: Łamigłówki HelioSówki! W ramach, których będziemy rozwiązywać zagadki, poznawać ciekawostki i brać udział w interesujących konkursach. Zadania, które przed nami stoją, wymagają spostrzegawczości, refleksu, sprawności, a przede wszystkim dużo dobrych chęci! – dodaje Aleksandra Gołoś.

Więcej informacji w repertuarze kina: https://helios.pl/siedlce/kino-helios/helios-dla-dzieci

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