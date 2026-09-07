Siedlecki Helios zaprasza dzieci i rodziców na Filmowe Poranki. Już 13 września spotkanie z serią „Bob Budowniczy”

– Cykl „Filmowe Poranki” przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 lat w towarzystwie opiekunów. Każde spotkanie rozpoczyna się kilkunastominutowymi konkursami z atrakcyjnymi nagrodami. Zapraszamy na Filmowe Poranki: Bob Budowniczy, cz. 4, w niedzielę 13 września o godzinie 10:30. Czas trwania pokazów to 55 minut. – zapowiada Aleksandra Gołoś, kierownik kina.
Tego dnia kino zaprezentuje zestaw bajek:
- Elf Spychacz,
- Betoniarka i motylek,
- Gwiazdkowa akcja,
- Dinocoaster,
- Bolączka Dźwiga.
– Każdy z Was może wziąć udział w naszej zabawie: Łamigłówki HelioSówki! W ramach, których będziemy rozwiązywać zagadki, poznawać ciekawostki i brać udział w interesujących konkursach. Zadania, które przed nami stoją, wymagają spostrzegawczości, refleksu, sprawności, a przede wszystkim dużo dobrych chęci! – dodaje Aleksandra Gołoś.
Więcej informacji w repertuarze kina: https://helios.pl/siedlce/kino-helios/helios-dla-dzieci.