Siedlecki Helios zaprasza dzieci i rodziców na Filmowe Poranki. Już 13 września spotkanie z serią „Bob Budowniczy”

Helios dla Dzieci to animacje, konkursy z nagrodami, interesujące bajki dla dzieci oraz kino dla całej rodziny. Cykl Filmowych Poranków w Kinie Helios odbywa się w co drugą niedzielę każdego miesiąca, zawsze o godzinie 10:30. Podczas najbliższego spotkania dzieci obejrzą bajki z serii „Bob Budowniczy”.