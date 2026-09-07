Żubr w tym miejscu to prawdziwa sensacja! "Nie trzeba jechać do Białowieży"

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-09-07 7:21

Taki widok w województwie mazowieckim to prawdziwa rzadkość – na terenie Gminy Sarnaki w powiecie łosickim pojawił się żubr. Na razie nie wiadomo czy to ten sam osobnik, który kilka dni wcześniej widywany był w Siemiatyczach na terenie województwa podlaskiego.

Żubr na posesji w gminie Sarnaki, widoczny za metalowym płotem. O sensacyjnej wizycie zwierzęcia przeczytasz na Eska Siedlce.
Autor: OSP Rzewuszki/ Facebook

Mieszkańcy gminy Sarnaki w powiecie łosickim przecierali oczy ze zdumienia. W weekend (5 września) pojawił się tam sam król puszczy. Żubr był widziany przy DK 19 pod Sarnakami, a także na jednej z posesji w miejscowości Rzewuszki - interwencję związaną z obecnością zwierzęcia potwierdzają służby. Zwierzę dzień później widziano także na polach w okolicach miejscowości Chłopków (gmina Platerów).

Policja apeluje do mieszkańców aby nie zbliżać się do żubra, bo jest to duże dzikie zwierzę i trudno przewidzieć jak się zachowa.

Na razie nie wiadomo czy to ten osobnik, który kilka dni wcześniej widywany był w Siemiatyczach, które znajdują się już w województwie podlaskim, a gminy oddziela rzeka Bug.

Nie jest to pierwszy żubr, który zapuścił się na teren województwa mazowieckiego i powiatu łosickiego. Cztery lata wcześniej (październik 2022) król puszczy widywany był w pobliżu Łosic. Niestety wówczas historia zakończyła się tragicznie – żubr zginął po zderzeniu z samochodem.

Żubr na terenie powiatu łosickiego
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Żubr widziany pod Sarnakami
Autor: OSP Rzewuszki/ Facebook
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żubr