Spore zmiany kadrowe w Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach. Jest nowa dyrektor!

Związana ze zmianami kadrowymi w bibliotece uroczystość odbyła się w ubiegły piątek, 28 sierpnia. Na emeryturę odeszły Dorota Salamon – ustępująca dyrektorka biblioteki oraz Jolanta Stempień – kierowniczka wypożyczalni.

Życzymy naszym Koleżankom „na tej nowej drodze życia” dużo zdrowia, spełnienia marzeń, rozwijania swoich pasji i zainteresowań oraz szczęścia rodzinnego. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie w pracy, wyrozumiałość, cierpliwość i dobre rady. Na pewno się jeszcze przydadzą! Będziemy o Was zawsze pamiętać i wspominać wspólnie przepracowane lata. – napisały na fanpage’u Biblioteki Pedagogicznej na Facebooku pracownice placówki.

Tego dnia kadra Książnicy powitała też oficjalnie nową dyrektorkę – Małgorzatę Percińską – wieloletnią pracownicę i bibliotekarkę systemową, pracującą dotychczas w dziale opracowania.

Serdecznie gratulujemy objęcia nowego stanowiska! Życzymy wielu sukcesów, satysfakcji i powodzenia w czasie pełnienia tej funkcji. Marzenia się spełniają! A na stanowisko dyrektorki Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach zasłużyłaś swoją postawą, zaangażowaniem, podejmowaniem kolejnych trudnych wyzwań oraz ogromnym sercem wkładanym w codzienną pracę. – życzą nowej dyrektor podwładni.