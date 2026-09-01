Taksówka wypadła z drogi i dachowała pomiędzy miejscowościami Borki Siedleckie i Przygody. W wypadku poszkodowane zostały dwie osoby

– Do stanowiska kierowania Komendy Miejskiej PSP w Siedlcach zgłoszenie dotyczące zdarzenia drogowego na drodze powiatowej w okolicy miejscowości Borki Siedleckie wpłynęło o godz. 21.59. Na miejsce zadysponowano trzy zastępy strażaków, w tym 1 zastęp PSP i dwa zastępy OSP. Po przeprowadzeniu rozpoznania okazało się, że samochód zjechał z drogi i dachował. W zdarzeniu poszkodowane zostały dwie osoby. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy, a także wsparciu działań Zespołu Ratownictwa Medycznego. – powiedział nam kpt. Daniel Czapski, oficer prasowy KM PSP w Siedlcach.

W rejonie miejsca wypadku, pomiędzy miejscowościami Borki Siedleckie i Przygody, działania prowadzili strażacy z Siedlec oraz miejscowości Suchożebry i Wola Suchożebrska. Szczegółowe okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia, bada siedlecka Policja.

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– Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 53-letni kierujący samochodem osobowym marki Citroën, świadczący usługi przewozu osób taksówką, podróżował wraz z 22-letnią pasażerką w kierunku miejscowości Przygody. Na łuku drogi najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do panujących warunków drogowych, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie uderzył w przepust drogowy. Samochód przewrócił się na bok. W wyniku zdarzenia kierujący oraz pasażerka odnieśli obrażenia i zostali przetransportowani przez zespoły ratownictwa medycznego do szpitala. Badanie wykazało, że 53-letni kierujący był trzeźwy. – poinformowała nas podkom. Barbara Jastrzębska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Policjanci wykonali na miejscu niezbędne czynności, a dokładne okoliczności i przyczyny tego zdarzenia będą wyjaśniane w toku realizowanego postępowania. Sprawę prowadzą policjanci z Komisariatu Policji w Mokobodach.