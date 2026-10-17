NoveKino Siedlce zaprasza na film „Jak żyć, żeby nie zwariować” w ramach cyklu Oczami Kobiet

OCZAMI KOBIET

– Drogie Panie! Jesień w pełni, więc to idealny moment na dawkę dobrego kina, relaks i wartościowe rozmowy w naszym cudownym, kobiecym gronie! Przed nami kolejny wyjątkowy wieczór, na który gorąco Was zapraszamy. Zarezerwujcie ten termin, zabierzcie ze sobą przyjaciółki, mamy oraz siostry i spędźmy ten czas razem! – zachęca Agnieszka Turyk, kierownik NoveKino Siedlce.

Autor: NoveKino Siedlce/ Materiały prasowe

FABUŁA FILMU

„Jak żyć, żeby nie zwariować” – poznajcie Ankę. Miała wszystko: męża, udane dzieci i dobrą pracę. Gdy jej ułożone życie nagle lega w gruzach przez zdradę i kłopoty finansowe, zamiast się poddać, postanawia zacząć żyć na własnych warunkach! Z garścią odwagi, oceanem poczucia humoru i nowym pomysłem na siebie udowadnia, że każdy moment jest dobry na pełen pasji restart!

📅 𝐊𝐢𝐞𝐝𝐲: 𝟐𝟏 𝐩𝐚ź𝐝𝐳𝐢𝐞𝐫𝐧𝐢𝐤𝐚

⏰ 𝐆𝐨𝐝𝐳𝐢𝐧𝐚: 𝟏𝟗:𝟎𝟎

Więcej informacji: https://www.novekino.pl/kina/siedlce/film.php?id=20242