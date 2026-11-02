Pod Kałuszynem pędził BMW 165 km/h. 40-latek stracił prawo jazdy i dostał wysoki mandat!

Za popełnione wykroczenie kierujący został ukarany mandatem karnym w wysokości 2500 złotych. Na jego konto trafiło również 15 punktów karnych. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy na okres 3 miesięcy.

- Nadmierna prędkość to jedno z największych zagrożeń na drodze. Im szybciej porusza się pojazd, tym mniej czasu ma kierowca na reakcję w sytuacji zagrożenia, a droga hamowania staje się dłuższa. Nawet chwila nieuwagi może doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń – przypomina mł. asp. Paula Antolak z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku mazowieckim.