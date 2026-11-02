Pod Kałuszynem pędził BMW 165 km/h. 40-latek stracił prawo jazdy i dostał wysoki mandat!

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-11-02 12:04

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim w gminie Kałuszyn zatrzymali do kontroli drogowej 40-letniego kierującego BMW, który jechał z prędkością 165 km/h, czyli o 75 km/h więcej, niż pozwalały na to przepisy.

BMW M235 Gran Coupé
Autor: jo/ eska.pl

Za popełnione wykroczenie kierujący został ukarany mandatem karnym w wysokości 2500 złotych. Na jego konto trafiło również 15 punktów karnych. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy na okres 3 miesięcy.

- Nadmierna prędkość to jedno z największych zagrożeń na drodze. Im szybciej porusza się pojazd, tym mniej czasu ma kierowca na reakcję w sytuacji zagrożenia, a droga hamowania staje się dłuższa. Nawet chwila nieuwagi może doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń – przypomina mł. asp. Paula Antolak z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku mazowieckim.

Przeczytaj także:

 

ROLKI

mandat
kierowca bmw
BMW
powiat miński