W czwartek (29 października) służby wezwano do Gocławia w powiecie garwolińskim, gdzie na drodze serwisowej przy S17 dachował samochód osobowy.

- Przed godziną 15:00 na drodze serwisowej przy trasie S17 w miejscowości Gocław doszło do poważnego wypadku drogowego. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że samochód osobowy marki Seat, jadący w kierunku Warszawy, na łuku drogi wypadł z jezdni i dachował. Następnie uderzył w zaparkowany przy pobliskiej posesji samochód marki Volkswagen. Seatem podróżowało dwóch mężczyzn z powiatu garwolińskiego w wieku 24 i 20 lat. Obaj trafili do szpitala. Młodszy z nich z poważnymi obrażeniami – informuje kom. Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.

Policjanci ustalają kto kierował pojazdem oraz wyjaśniają dokładne przyczyny i okoliczności tego wypadku.