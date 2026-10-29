Spędź mroczne wieczory w NoveKino Siedlce z okazji Halloween!

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-10-29 14:49

Przed nami Halloween w NoveKino Siedlce. Przez cały tydzień kino zaprasza wszystkich widzów, lubiących się bać, na mroczne wieczory z horrorami! Do wyboru trzy różne propozycje filmowe.

Pusta sala kinowa z pajęczynami i lampionami z dyń na Halloween. O filmach w NoveKino Siedlce przeczytasz na Eska Siedlce.
Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Widoczna jest pusta sala kinowa utrzymana w ciemnych kolorach, z czarnymi ścianami i sufitem. Po obu stronach sali, na wysokości górnej części ścian, rozwieszone są duże, białe pajęczyny, a między nimi rozmieszczono pionowe, podłużne lampy emitujące ciepłe, żółte światło. Na ekranie w centralnej części ściany frontowej wyświetlany jest jasny obraz z niebieskawą poświatą. Wśród rzędów czarnych foteli, na ich oparciach, równomiernie rozłożono kilka pomarańczowych, rzeźbionych dyń, z których każda świeci delikatnym, żółtawym blaskiem.

Do wyboru dla kinomaniaków trzy przerażające horrory:

  • 🎭𝐂𝐋𝐀𝐘𝐅𝐀𝐂𝐄- 𝐍𝐀𝐏𝐈𝐒𝐘 - Kariera Matta Hagena, gwiazdy Hollywood, kończy się po brutalnym ataku, który trwale go oszpeca. Eksperymentalna terapia przywraca mu dawny wygląd, lecz jej skutki popychają go ku destrukcyjnej zemście.
  • 👽𝐖𝐈𝐓𝐀𝐉𝐂𝐈𝐄 𝐖 𝐇𝐎𝐏𝐄- 𝐍𝐀𝐏𝐈𝐒𝐘 - Mieszkańcy nadmorskiego miasta Hope walczą o przetrwanie w obliczu ataku tajemniczych istot.
  • 🤱𝐈𝐍𝐍𝐀 𝐌𝐀𝐌𝐔𝐒𝐈𝐀- 𝐍𝐀𝐏𝐈𝐒𝐘 - Dorastająca pośród małżeńskich konfliktów rodziców ośmioletnia Bela staje twarzą w twarz ze złowrogą istotą wychodzącą z jej szafy.

Zbierajcie więc ekipę i wpadajcie, razem zawsze raźniej! – zachęcają pracownicy kina.

Więcej informacji w repertuarze: https://www.novekino.pl/kina/siedlce/wiadomosci.php?id=1806

Spędź mroczne wieczory w NoveKino Siedlce z okazji Halloween!
Autor: NoveKino Siedlce/ Materiały prasowe

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