Spędź mroczne wieczory w NoveKino Siedlce z okazji Halloween!

Do wyboru dla kinomaniaków trzy przerażające horrory:
- 🎭𝐂𝐋𝐀𝐘𝐅𝐀𝐂𝐄- 𝐍𝐀𝐏𝐈𝐒𝐘 - Kariera Matta Hagena, gwiazdy Hollywood, kończy się po brutalnym ataku, który trwale go oszpeca. Eksperymentalna terapia przywraca mu dawny wygląd, lecz jej skutki popychają go ku destrukcyjnej zemście.
- 👽𝐖𝐈𝐓𝐀𝐉𝐂𝐈𝐄 𝐖 𝐇𝐎𝐏𝐄- 𝐍𝐀𝐏𝐈𝐒𝐘 - Mieszkańcy nadmorskiego miasta Hope walczą o przetrwanie w obliczu ataku tajemniczych istot.
- 🤱𝐈𝐍𝐍𝐀 𝐌𝐀𝐌𝐔𝐒𝐈𝐀- 𝐍𝐀𝐏𝐈𝐒𝐘 - Dorastająca pośród małżeńskich konfliktów rodziców ośmioletnia Bela staje twarzą w twarz ze złowrogą istotą wychodzącą z jej szafy.
Zbierajcie więc ekipę i wpadajcie, razem zawsze raźniej! – zachęcają pracownicy kina.
Więcej informacji w repertuarze: https://www.novekino.pl/kina/siedlce/wiadomosci.php?id=1806