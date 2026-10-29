Spędź mroczne wieczory w NoveKino Siedlce z okazji Halloween!

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI

Widoczna jest pusta sala kinowa utrzymana w ciemnych kolorach, z czarnymi ścianami i sufitem. Po obu stronach sali, na wysokości górnej części ścian, rozwieszone są duże, białe pajęczyny, a między nimi rozmieszczono pionowe, podłużne lampy emitujące ciepłe, żółte światło. Na ekranie w centralnej części ściany frontowej wyświetlany jest jasny obraz z niebieskawą poświatą. Wśród rzędów czarnych foteli, na ich oparciach, równomiernie rozłożono kilka pomarańczowych, rzeźbionych dyń, z których każda świeci delikatnym, żółtawym blaskiem.