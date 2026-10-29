– Niezależnie od tego, czy uwielbiasz horrory, komedie, czy trzymające w napięciu historie – podczas nocnego maratonu każdy seans to kolejna dawka wrażeń, a każda godzina przynosi coś nowego. Zabierz znajomych, przygotuj się na noc pełną emocji i spędź ją tam, gdzie filmowe historie nie pozwalają zasnąć! Czyli u nas w Kinie Helios Siedlce! Jedno jest pewne – tej nocy nie będzie czasu na chrapanie! Z okazji Halloween, Nocne Maratony Filmowe Helios stawiają przed Wami piekielnie straszny dylemat. Do wyboru dwie noce po dwa zestawy filmów, a w nich aż 8 przerażających Horrorów! – mówi Aleksandra Gołoś, kierownik kina.

Autor: Helios Siedlce/ Facebook

Już 30 i 31 października Helios zaprezentuje dwa zestawy maratonów Halloween:

W pierwszym zestawie – cztery premierowe filmy, których jedynym celem jest… śmiertelnie Was wystraszyć! Na początek premierowy „CLAYFACE”, dalej przedpremierowo, świetny „ÒPI”, a potem jeszcze mocniej. Kolejno przedpremierowe „DZIEDZICTWO KRWI” i na koniec oparty na kultowej grze komputerowej „THE MORTUARY ASSISTANT”!

Start: 30 i 31.10.2026 godz. 23:00; Meta: około godz. 6:25

Natomiast w drugim zestawie – prawdziwa uczta dla miłośników grozy. Cztery horrory, a na początek „INNA MAMUSIA” od Jamesa Wana, wizjonera horroru stojącego za seriami Piła, Obecność. Dalej jeden z najciekawszych naszym zdaniem horrorów ostatnich lat „OBSESJA”, a po krótkiej przerwie dwie części serii – „CZARNY TELEFON” i „CZARNY TELEFON 2”.

Pewne jest to, że taka dawka strachu jeszcze długo po powrocie do domu nie pozwoli Wam zasnąć. Aczkolwiek sami musicie podjąć decyzję, na który z zestawów wystarczy Wam odwagi. A może jesteście gotowi na oba? Więcej informacji w repertuarze: https://helios.pl/siedlce/kino-helios/repertuar